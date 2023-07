El golfista español Jon Rahm se mantiene lejos de la cabeza tras la segunda jornada del Abierto Británico, cuarto y último 'major' de la temporada, mejorando pero no lo suficiente para estar en la pelea este fin de semana salvo que la lluvia y el viento causen estragos. Pero logró remontar y pasar el corte con +3. Por contra, el amateur castellonense Josele Ballester, que el jueves superó a Rahm por un solo golpe, se quedó fuera del corte con un global de +5.

Josele Ballester se había logrado clasificar como campeón de Europa, un título que logró en su día Sergio García, pero el de Borriol se ha quedado fuera del Abierto Británico después de 17 presencias consecutivas.

Rahm, número tres del mundo, dejó un segundo día bajo par, -1, y un total de +2 escaso viendo la progresión de la parte alta. En el liderato irrumpió el estadounidense Brian Harman, nunca antes en esta posición tras 36 hoyos de un 'Grand Slam', después igualar el récord del Royal Liverpool Golf Club con 65 golpes.

Tras cuatro 'birdies' casi seguidos y un 'eagle' en el 18, en total el americano llevó el liderato en sesión matinal a un -10 bastante exigente. La persecución para Rahm fue frustrante como en su debut pese a comenzar bien, con los 'birdies' en los hoyos cinco y seis. Entraban los 'putts' pero una mala salida en el 9 y un 'putt' con corbata que maldijo en el 10 cambiaron la dinámica.

De nuevo, el 'león de Barrika' tuvo que sudar en la pelea con el mítico recorrido del Merseyside, pero ni mucho menos tiró la toalla sacando el 'birdie' en el 15 y el 17. El cruel guion que persigue al campeón del Masters en The Open reapareció en el 18, con tres 'putts' y ese +2 con el que pasará el corte pero que se antoja muy escaso salvo una hecatombe por arriba en Hoylake.

A falta de que termine el viernes, el mejor español sigue siendo Adrian Otaegui, a pesar de que no pudo rematar en los 'greens' otra buena ronda. El golfista donostiarra no tuvo la misma precisión que el jueves para dejarse mejores opciones de 'birdie' y firmó un +2 que, con las rentas del primer día, le dejan -2 en total.

Rahm: "Estoy orgulloso de haber luchado en los momentos que hacía falta"

El español Jon Rahm, número 3 del mundo, declaró este viernes que tras una mala primera jornada, en la que acabó con tres sobre el par, lo mejor de la segunda fue sentirse "orgulloso de haber luchado en los momentos que hacía falta", pese a que volvió a sufrir para pasar el corte.

El 'León de Barrika', aunque mejoró su rendimiento respecto al primer día, acabó la segunda jornada con 70 golpes (uno bajo par) pero un global acumulado de 144 (+2).

"He hecho bajo par, que es complicado en un campo como este. Voy a recordar los cuatro putts que he fallado desde cuatro pies, que es algo que no te puedes permitir en un grande, pero creo que he maximizado mi ronda. Obviamente mi juego me deja un sabor amargo por cómo fue el último", dijo Rahm, en conferencia de prensa, en alusión al bogey en el último hoyo.

"De lo que estoy orgulloso hoy es de que he luchado en los momentos en los que hacía falta, como después de los bogeys del 9 y el 10. Justo en los hoyos que seguían, el día se podía haber liado mucho y no ha pasado. El tercer golpe del 12 me ha dado ánimo para seguir bien y creo que, en general, ha sido un buen día", confesó.

"Me da pena el putt del 10 y el del 18 pero por lo demás fue un buen día, aunque no estuve particularmente bien con los hierros. Sí que salvé muy buenos pares y mantuve la vuelta en su sitio. El final no lo afronté con la idea de ir haciendo birdies en los dos últimos porque luego el fin de semana no sabes qué va a pasar y quizá siempre haya alguna oportunidad", concluyó.