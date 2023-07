La Sella Open se dispone a experimentar un domingo plebiscitario, de resultado incierto y sometido a las presiones de las muchas candidatas con capacidad para levantar el trofeo de campeona de su edición inaugural. El abanico donde elegir es amplio y variado, entre ellas Nuria Iturrioz, que después de 36 hoyos se ha convertido en la principal baza española para inscribir su nombre en el palmarés de esta nueva y vibrante competición.

La balear, a cuatro golpes de la líder provisional, tiene capacidad para dar caza a Sara Kjellker. En esta segunda jornada dio muestras de su conocida combatividad en el marco de una situación complicada por efecto del viento y del calor. Su empuje le llevó a compensar con creces las dificultades encontradas a mitad de camino, tres bogeys compensados de sobra con cinco birdies, uno de ellos, en el último hoyo, tremendamente importante que le insufló energía de cara a la ronda final. “Voy a por todas, claro que sí. Es difícil, pero a por todas”, manifestó una sonriente Nuria.

Nuevo récord del campo

La Sella Open ha demostrado, en su corto periodo de existencia, que se mueve a base de intensos impulsos eléctricos que lo convierten, pleno de energía positiva, en un torneo muy especial. A las tormentas que provocaron la suspensión de la primera jornada le sucedió la huracanada irrupción de la sueca Sara Kjellker, cuyo récord del campo apenas le ha durado 24 horas.

La francesa Anne-Charlotte Mora, como quien no quiere la cosa, le ha sustituido en los honores con una actuación gloriosa de 9 bajo par que conviene relatar para los anales de la historia: nueve birdies (en los hoyos 2, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17 y 18), un eagle en el 12 y dos bogeys en el 13 y en el 15. Tan explosiva demostración de efectividad ha llevado a la golfista gala a la tercera plaza, a apenas tres golpes de Sara Kjellker.

La sueca humanizó sus acciones para completar la segunda ronda con 2 bajo par, un registro mucho más modesto que su primera propuesta (8 bajo par), pero que le permite mantenerse en la privilegiada atalaya del liderato.

La frescura de la golfista nórdica sufre el fuerte acoso de Trichat Cheenglab, otra jugadora que, como la líder actual, contrapone la falta de experiencia -apenas quince torneos en el LET- con un desparpajo contagioso. Dos vueltas iguales de 68 golpes, concretadas en ambos casos mediante seis birdies y dos bogeys, convierte a la tailandesa, a solo dos golpes, en otra seria candidata al triunfo final.

Y a la expectativa, por lo que pudiera pasar, atentas a tropiezos inesperados de última hora, se mantiene un amplísimo grupo de jugadoras, unas con mayor experiencia que otras, aquellas con más pujanza que estas, las de más allá con el aval de saber lo que es ganar…, pero esa sucesión de virtudes puede servir de poco para imponerse en un torneo tan eléctrico, imprevisible y emocionante como La Sella Open.

La preparación mental de Nuria Iturrioz

Nuria Iturrioz y su permanente sonrisa no se frenan ante las dificultades. Muy al contrario, la espolean para intentar hacerlo mejor. La golfista balear destacó que “iba preparada mentalmente porque, con este viento y calor, las condiciones de la hierba se complican. A mí me cuesta más leer los greenes, pero estoy contenta porque lo he luchado y somos muchas las que podemos ganar. ¿La clave? Atención a los pares 5, donde se pueden hacer buenos birdies porque se llega de 2. ¡Y a los pares 3, que son muy complicados!”

Nueve españolas superan el corte, dos de ellas amateurs

Nueve golfistas españolas, de las quince que iniciaron la competición, han superado el corte establecido en +2, por lo que cuentan con el privilegio de disputar la última ronda. Al margen de Nuria Iturrioz, lo han conseguido con mayor o menor holgura Carmen Alonso (-4, con un juego crecientemente sólido que le sitúa cerca de la cabeza), María Hernández (-3), Andrea Revuelta, Carla Bernat, Marta Sanz, Paz Marfá, Ana Peláez y Laura Gómez. Mención especial para la madrileña Andrea Revuelta y la castellonense Carla Bernat por su condición de amateurs.

La importante labor de los voluntarios

Realizan una labor discreta pero tremendamente importante. Las decenas y decenas de voluntarios, involucrados en las más diversas tareas, constituyen una parte fundamental para la organización de un evento de la importancia y dimensiones de La Sella Open, que se desarrolla con normalidad gracias al esfuerzo de todos ellos. Las frases de agradecimiento de las jugadoras y acompañantes se suceden a lo largo de las jornadas como reconocimiento a su importante labor.