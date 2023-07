La Sella Open, el torneo femenino del millón de euros en premios, ya tiene récord del campo, el establecido a base de un aluvión de aciertos por la sueca Sara Kjellker, capaz de construir una ronda de 8 bajo par que nunca hasta ahora se había conseguido en el recorrido alicantino de La Sella Golf.

La golfista nórdica, una joven de 24 años con escasa experiencia en torneos de alto nivel -apenas doce se le contabilizan hasta ahora en el Ladies European Tour-, ha sentado las bases del primer escalón en busca de su primer triunfo de renombre.

El sensacional registro de Sara Kjellker fue construido por tramos, cuatro bajo par el jueves y cuatro arañazos más al campo el viernes, una dilación consecuencia de la suspensión por tormentas eléctricas que dejó a la mitad de las participantes sin terminar la primera jornada.

Sara Kjelljer convirtió su juego, este jueves y viernes, en un borbotón de aciertos, avisando el jueves de sus intenciones cuando abandonó el campo tras cubrir sólo cuatro hoyos con 4 bajo par en su tarjeta. Un birdie, un eagle, otro birdie y un par constituyeron el preámbulo de una segunda parte igualmente brillante, en este caso mediante acumulación de birdies de dos en dos (hoyos 8 y 9, 11 y 12) y de una sabia reacción, con otro birdie en el 17, al único error del doble día, un bogey en el 14 que en ningún momento encendió las alarmas y que no puso en peligro su sólido liderato.

Brecha corta pero significativa

La brecha abierta con respecto a sus mejores rivales es, sin embargo, todavía corta pero significativa. Algunas de ellas, caso de la austriaca Christine Wolf -líder de la jornada inconclusa con 5 bajo par-, o las españolas Nuria Iturrioz, María Hernández, Carmen Alonso y Andrea Revuelta, bien posicionadas en la parte superior de la tabla, vieron la faena de la sueca desde la barrera por aquello de que, ellas sí, pudieron terminar sus 18 hoyos el jueves.

Lo que vieron todas ellas, mediante un proceso de gestación lento pero seguro, fue la progresiva entrada en escena de una protagonista de altas miras. También sueca, compatriota por tanto de la líder Sara Kjellker, pero con una experiencia y unas tablas que generan respeto.

Se trata de la renombrada Anna Nordqvist y los avales que producen una trayectoria con tres ‘Majors’ y muchos otros triunfos en su haber. Acabó con 4 bajo par, integrando parte del grupo de las que figuran terceras clasificadas, y parece claro que su intención es que La Sella Open siga hablando sueco, aunque con distinta protagonista. Eso sí, la actual, Sara Kjellker, tiene el mérito de haber movido el torneo al son de récord del campo.

“Mi mejor registro, La Sella Golf me ha encantado”

Son palabras de la líder Sara Kjellker tras entregar su tarjeta victoriosa. La golfista sueca, con la felicidad instalada en el rostro, relató que “8 bajo par es, por el momento, el mejor resultado que he conseguido. He jugado valiente, decidida, arriesgando, animada porque el resultado era cada vez mejor. Ha influido que el campo me ha encantado, se adapta a mi juego. No sé lo que pasará en las dos próximas jornadas, pero de momento no puedo estar más contenta”.

Clasificación ya definida tras dos días de competición

Tras dos días de competición, la clasificación de la primera jornada ya ha adquirido forma definitiva. Al frente de la misma se encuentra la sueca Sara Kjellker, con 64 golpes, con varias españolas en las proximidades, caso de las citadas Nuria Iturrioz (tercera con 68), María Hernández, Carmen Alonso y Andrea Revuelta (novenas con 69). El resto de la representación nacional se encuentra algo alejada de las posiciones de cabeza, si bien restan 36 hoyos para la conclusión.

La Sella Golf, un ejemplo de presentación y mantenimiento

El excelente estado del recorrido alicantino de La Sella Golf ha sido alabado por numerosas jugadoras y acompañantes, que se han encontrado un campo que constituye un ejemplo de presentación y mantenimiento. A ello ha contribuido la profunda reforma realizada en los últimos años por los responsables de La Sella, que han convertido al campo dianense en una referencia de sostenibilidad, avalado además por el trabajo de un diseñador de lujo, José María Olazábal. Destacar asimismo la labor realizada por la greenkeeper Jimena Blanco, ahondando con ello en la denominación de La Sella Open como ‘el torneo de las mujeres’.

Con la vista puesta en la Solheim Cup

La cada vez más inminente celebración de la Solheim Cup, a finales de septiembre en Finca Cortesín, hace que el resultado cosechado por las jugadoras en La Sella Open adquiera una gran relevancia para muchas que tienen opciones de clasificarse por cuestiones de Ranking. Es el caso de la malagueña Ana Peláez, muy concentrada desde que ha llegado al campo alicantino pero sin perder un ápice de su conocida espontaneidad. “Hacer aquí un buen resultado es muy importante”, ha manifestado.