Del 3 al 11 de noviembre se celebrarán de forma conjunta en Guadalajara (México) y Hong Kong, los Gay Games 2023 (cita prevista para 2022 pero que el protocolo covid obligó a aplazarla un año). Hasta allí deberá viajar la delegación de Valencia para recoger la bandera y el testigo como organizadora de la edición de 2026. Pero a falta de poco más de un mes, Valencia 2026 ha entrado en una fase de bloqueo. La falta de acuerdo entre el actual gobierno municipal en manos de PP y la oposición (PSOE y Compromís) y con VOX oponiéndose a todo, ha evitado que se siga avanzando en los detalles de la organización.

Mociones cruzadas

El desacuerdo se escenificaba este martes 26 de septiembre en un tenso pleno municipal con propuestas cruzadas que no salían adelante. El PSOE, a través de su concejal Javier Mateo (anterior edil de Deportes) presentaba una moción para instar al ayuntamiento a firmar cuanto antes el convenio con la Fundació Diversitas, que reúna a diversos colectivos y que fue creada con el objetivo de liderar la organización de los Gay Games. El PSOE pedía que se ratificase el acuerdo respetando la dotación económica, los recursos, infraestructuras y la planificación previstos. La moción no salía adelante tras el voto en contra del PP y Vox:«Quieren gestionar la organización desde el Ayuntamiento y que el colectivo sea una mera comparsa. Es la Federación Internacional la que debe liderar la organización. Revisar el modelo jurídico, como propone el actual gobierno supone dejar a un lado a los colectivos que han luchado porque Valencia 2026 salga adelante. A finales de mayo dejamos el acuerdo a falta sólo de la firma pero ésta no llega».

Aunque desde que el nuevo gobierno capitaneado por la alcaldesa María José Catalá entró en el consistorio, se han lanzado mensajes de tranquilidad sobre la continuidad de los Gay Games, desde el PSOE encienden la luz de alarma: «Corremos el riesgo de que no se celebren si no se desatasca el convenio. Valencia y la Federación Internacional de Gay Games han firmado un acuerdo pero ambas partes tienen potestad para romperlo». Mientras, el gobierno municipal presentaba a su vez también en el Pleno de ayer una moción con el objetivo de que se estudie «la fórmula jurídica más idónea para la gestión y organización de los Gay Games». Esta moción tampoco salía adelante con la oposición de PSOE y Compromís y también de VOX, el partido que más interés muestra en que los Gay Games Valencia 2026 sigan bloqueados:«No es necesario que se celebren juegos específicos, si todos podemos participar, entonces está mal nombrado. Tenía que ser ‘Per a Totes Games’. Como no lo entiendo, no puedo votar a favor», afirmaba el portavoz de Vox, Juanma Badenas.

La concejala de Deportes, Rocío Gil (PP) defendió la necesidad de estudiar la mejor fórmula legal:«Hay buena sintonía con la Federación Internacional y el colectivo Diversitas está implicado en la organización. Esto va de ciudad, de marca Valencia, al lado del colectivo LGTBI, pero con los mecanismos legales que toca».