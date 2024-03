Quique Llopis roza el podio de 60 m vallas en el Mundial

El valenciano Quique Llopis estuvo a un solo paso de hacer historia este sábado en la final de los 60 m vallas del Mundial de pista cubierta de Glasgow, donde se quedó a solo una plaza del podio al terminar cuarto en una prueba ganada por Grant Holloway.

Por la mañana, el de Bellreguard, entrenado por Toni Puig, selló su pase a semifinales con relativa facilidad al terminar segundo su serie, la dos, con un tiempo de 7.66, por detrás del italiano Lorenzo Simonelli. «Un poco dormido, quizá. Me cuesta activarme por las mañanas. El objetivo era pasar, está cumplido, así que por la tarde más. Levantarme a las siete lo llevo mal», confesó el atleta valenciano, que lleva tatuado desde septiembre de 2023 en su brazo derecho una frase de Harry Potter: «La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz».

Ya en semifinales, el valenciano logró el quinto mejor tiempo (7:53) para acceder a la gran final, en la que se impuso el gran favorito al oro, el estadounidense Grant Holloway, triple campeón del mundo al aire libre en 110 m vallas.

Asier Martínez, descalificado

El también español Asier Martínez, que fue descalificado por una salida nula en las semifinales de los 60 metros vallas de los Mundiales en pista cubierta de Glasgow (Escocia), dijo sentirse «indefenso y engañado» tras la resolución «injusta» de los jueces.

Quique Llopis, con gesto serio tras ver cómo se le escapaba el podio / EFE

El atleta navarro, que según los jueces protagonizó una salida nula, corrió bajo protesta y realizó una carrera perfecta ganando su semifinal, aunque su marca no fue publicada ni reconocida oficialmente debido a la descalificación, en ese momento provisional. «Estoy disgustado y me siento indefenso ante decisiones que sentencian hacia un lado sin ninguna base normativa. No saben explicar los argumentos y han desestimado el vídeo en el que se ve que se mueven pies en calles a la izquierda»

El día de Fátima Diame

La otra atleta valenciana presente en el Mundial de Glasgow en pista cubierta, Fátima Diame, competirá este domingo en salto de longitud, con la prueba prevista para las 20:15. «El objetivo es claro. Meterme en la mejora; es decir, ser una de las ocho primeras clasificadas. Una vez entre las ocho mejores, superar el resultado logrado en el Mundial bajo techo de 2022 en Belgrado, donde acabé séptima con una marca de 6,71m», señalaba en declaraciones al Proyecto FER.

Récord del mundo en 400 metros

La neerlandesa Femke Bol se proclamó, con récord del mundo gracias a un tiempo de 49.17, campeona de 400 metros en pista cubierta en los Mundiales de atletismo de Glasgow, en los que el belga Alexander Doom sorprendió en la recta final al gran favorito, el noruego Karsten Warholm. Bol, de 24 años, realizó una carrera perfecta y, con una superioridad tremenda sobre sus rivales, dominó la prueba de principio a fin sin que el resto de competidoras diera sensación de poder dar la sorpresa.