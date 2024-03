Fátima Diame: "Hay que buscar una marca que te permita pasar y ahí iré a muerte"

La saltadora De longitud valenciana Fátima Diame señaló a EFE que en el Mundial de Glasgow de este fin de semana irá "a por todas" desde el primer salto, se mostró confiada en pasar la última fase y dijo que cuando lo logre irá "a muerte".

"Afronto el Mundial muy tranquila. Hay que arriesgar pero no como en un campeonato de España, hay que buscar una marca que te permita pasar a la mejora, una marca que te permita pasar y tener tres saltos más. Yo creo que el corte estará en 6,70", auguró.

"Sé que si voy relejada y no hago nulo puedo estar pelando y ser yo misma. Voy a ir a por todas desde el primer salto y cuando vea que tengo la final voy a arriesgar a muerte", añadió.

Diame llega a esta cita tras haber revalidado por séptima vez su título de campeona de España con un salto de 6,56 y de haber ganado el reciente 'meeting' de París con otro de 6,69 que fue el que le permitió tener la mínima para estar en Glasgow.

"La verdad es que me encuentro bien y las sensaciones entrenando son muy buenas. En las ultimas competiciones hemos ido a arriesgar, a por marca, y tengo ganas", apuntó.

Para la valenciana será su segunda cita en un Mundial de pista corta y piensa copiar la estrategia que uso en el primero. "Me guió por las sensaciones en mi primer Mundial. Iba muy tranquila, muy relajada y sin ningún tipo de presión de si iba a pasar o no. No me generó ansiedad y quiero repetir", concluyó.

El éxito de Belgrado, el reto de España en Glasgow

España acude a los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Glasgow (Escocia) con veinte atletas (siete hombres y trece mujeres) y con el reto de superar los resultados de Belgrado 2022, cuando la delegación nacional sumó dos medallas con el oro de Mariano García en 800 y la plata del 4×400 masculino y se alzó a la sexta posición del medallero, la más alta en las 18 ediciones del Mundial.

Ese éxito no se tradujo únicamente en medallas, sino en una actuación colectiva histórica con diez puestos de finalista y 36 puntos. El equipo terminó en la cuarta posición de la clasificación por puntos del campeonato, igualando la mejor de todos los tiempos.

Dos años después de esa última edición de Belgrado, a la que acudieron 27 atletas, España viaja a los Mundiales de Glasgow con una delegación más reducida, debida en parte a la ausencia de los relevos, centrados en el Mundial de Bahamas y en la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Encabeza la lista el murciano Mariano García, que defiende su corona mundial y que llega a la cita tras un año en blanco pero con ánimos renovados tras ganar hace dos semanas su segundo título nacional bajo techo. Lo hizo en una carrera en la que quedó segundo el cántabro Mohamed Attaoui, que, con el 1:45.49 que registró en Lyon el pasado 9 de febrero, llega a estos Mundiales con la mejor marca española del año. Quedó fuera el vigente campeón continental de pista cubierta, el gallego Adrián Ben, tercero.

Dos vallistas a por todas

En los 60 vallas están en la lista dos de los tres mejores atletas españoles de la historia en esta disciplina, el navarro Asier Martínez y el valenciano Quique Llopis, primero y segundo en el último Campeonato de España, respectivamente.

Quique Llopìs / F. Calabuig

El catalán Adel Mechaal, que firmó en el Campeonato de España un nuevo doblete en 1.500 y 3.000, el cuarto de su carrera, doblará distancia en Glasgow, viéndose las caras en el 1.500 con Mario García Romo.

En el 1500 femenino competirá la campeona de España Esther Guerrero, para la que Glasgow 2024 será su primer Mundial en la distancia tras haber disputado Birmingham 2018 en 800. Compartirá prueba con Marta Pérez, la plusmarquista española de la milla en pista corta, que correrá por tercer Mundial bajo techo consecutivo los 1500 metros, aunque en Belgrado 2022 dobló con el 3.000.

La catalana María Vicente fue una de las sensaciones de los últimos Campeonatos de España con dos medallas. La combinera participó en pruebas individuales y ganó el oro en 60 vallas y el bronce en altura, ambas con marca personal, y demostró que la concentración de tres semanas en Stellenbosch (Sudáfrica) dio sus frutos. Con la mejor marca de todas las inscritas en pentatlón es una serie opción de medalla.

En Glasgow también está Ana Peleteiro, que, tras su regreso el pasado año tras ser madre, cada vez se está encontrando mejor y sueña en grande con una cuarta medalla en pista cubierta, evocando ese oro logrado, precisamente en la ciudad escocesa, en el Europeo de 2019.

Otros nombres a tener en cuenta son los de la campeona de España de 60 metros Jaël-Sakura Bestué y la subcampeona nacional de 60 vallas Xènia Benach. Para Bestué, Glasgow será su primer Mundial bajo techo después de alcanzar la final en el Europeo de Estambul en 2023, y además llegará tras hacer marca personal en Ourense: 7.18, la segunda española de siempre. Benach tratará de resarcirse de su actuación en Belgrado 2022, donde fue descalificada por salida nula. Es la líder española del año con 8.02, a una centésima de su mejor registro.

Completan el equipo nacional Maribel Pérez y Sergio López (60 metros), Eva Santidrián (400), Lorea Ibarzabal y Lorena Martín (800), Marta García y Águeda Marqués (3.000) y Fátima Diame (longitud).

Fatima Diame , en pleno salto en Valencia / F. Calabuig

Glasgow, ciudad de atletismo

Glasgow alberga por primera vez el campeonato aunque fue la sede dos veces del Europeo de pista cubierta, en 1990 y en 2019. En 1990 el escenario fue el célebre Kelvin Hall, edificio legendario multiusos en el que se practicó atletismo en pista cubierta desde 1988 hasta 2012. Ahora el escenario será el mismo que en 2019, el Emirates Arena, inaugurado en 2012 y destinado desde entonces a diferentes competiciones de atletismo locales, nacionales o internacionales durante el invierno.

De los veinte atletas españoles, nueve ya estuvieron en el Europeo de Glasgow de 2019: Jaël-Sakura Bestué, Esther Guerrero, Marta Pérez, Fátima Diame, Ana Peleteiro, María Vicente, Sergio López Barranco, Mariano García y Quique Llopis.

Los dos capitanes de la selección española son los mediofondistas Adel Mechaal (32 ocasiones desde 2013 a 2023) y Esther Guerrero (25 ocasiones de 2015 a 2023). En tercer lugar Marta Pérez con veinte internacionalidades absolutas.

Los atletas que fueron internacionales hace más tiempo son Maribel Pérez y Adel Mechaal, que vistieron la camiseta nacional por primera vez hace 11 años, en 2013. Maribel Pérez, Mariano García y Asier Martínez regresan al equipo después de un año 2023 en el que no fueron internacionales.

De las 36 medallas que han conseguido los atletas españoles en campeonatos del mundo bajo techo dos han sido ganadas por atletas que estarán en Glasgow. Mariano García en 800 metros, que defenderá título, algo que solo había ocurrido en una ocasión a lo largo de la historia, cuando Manolo Martínez fue campeón en Birmingham 2003 y compitió un año después en Budapest 2004, ocupando la quinta posición. La otra medallista del equipo es Ana Peleteiro, que fue bronce en el triple de Birmingham 2018.

Quince entrenadores dirigen a los veinte atletas españoles, algunos con dos deportistas a sus ordenes como el alemán Thomas Dreissigacker (Attaoui y Marta García), el cubano Iván Pedroso (Diame y Peleteiro), el vallisoletano Uriel Reguero (Ibarzabal y Lorena Martín) y el solanero Antonio Serrano (Mechaal y Marta Pérez).

De todos ellos hay dos que ahora dirigen atletas que participarán en el Mundial: Luis Rodríguez, que compitió en 200 metros en 1991, e Iván Pedroso, que compitió en siete campeonatos y ganó cinco medallas de oro desde 1993 a 2001.