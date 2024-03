Fatima Diame hace historia con un bronce en el Mundial en pista cubierta

La valenciana Fátima Diame, con un mejor salto de 6,78 en el quinto intento, se colgó la medalla de bronce en longitud de los Mundiales de pista cubierta de Glasgow (Escocia), tras una final que se llevó la estadounidense Tara Davis-Woodhall con 7,07, con su compatriota Monae' Nichols plata con 6,85.

Diame, de 27 años, logró el mayor éxito de su vida, su primera medalla individual absoluta en el Emirates Arena de la ciudad escocesa, tras un concurso en el que fue de menos a más y acabó en el podio.

La atleta valenciana, siete veces campeona de España bajo techo, comenzó el concurso con 6.47. A ese salto le siguió un nulo y otro de 6.40. Con su primer registro tras estos tres primeros saltos, que la situaban séptima, logró pasar a la mejora, los tres intentos más para las ocho mejores en las que se jugarían las medallas.

Salto de Fátima Diame en Glasgow / EFE

En el primero de la mejora hizo 6.51. En el segundo, viendo que el podio se ponía en los 6.74 de la serbia Milica Gardasebic, la española cogió aire, enfiló la carrera y, con determinación, alcanzó los 6.78 metros, su mejor marca personal bajo techo y segunda española, pues iguala a la también valenciana Concha Montaner. Por delante de las dos solo está a diez centímetros (6,88) Niurka Montalvo.

Precisamente estas tres atletas son las únicas españolas que han logrado medalla en longitud en un Mundial, todas de bronce, según informó la RFEA. Niurka fue la primera en Lisboa 2001 y cinco años después en Moscú lo logró la de L'Eliana, donde Glory Alozie se colgó su segunda plata en 60 m vallas, tras la de Birmingham en 2003. Solo ellas cuatro llevaron a la Comunitat Valenciana al podio de un Mundial, según apuntaba esta noche la FACV en X.

Doblete de bronce del grupo de Pedroso en el Mundial

Diame, formada en el Valencia CA durante años con Rafa Blanquer, entrena desde finales de 2021 en las instalaciones del polideportivo Fuente de la Niña de Guadalajara en el grupo de trabajo del cubano Iván Pedroso. Allí comparte entrenamientos y forma parte de un grupo que también integran Ana Peleteiro -bronce en triple salto en Glasgow también este domingo-, la venezolana Yulimar Rojas o la joven promesa española Tessy Ebosele.

Diame llegó a esta cita tras haber revalidado por séptima vez su título de campeona de España con un salto de 6.56 y haber ganado el reciente mitin de París con otro de 6.69, que fue el que le permitió tener la mínima para estar en Glasgow.

Fátima Diame, en el podio con su medalla de bronce / EFE

"Soñé que ganaba una medalla y se ha cumplido"

"Es un cúmulo de emociones lo que siento porque no suelo expresarme mucho. Solo que cuando realmente lo he ganado he pensado: por fin. Ayer cenábamos Marta Pérez, Ana Peleteiro, Esther Guerrero y yo y nos preguntó Ana si alguna vez habíamos pensado que ganábamos una medalla. Dijo Esther que no, esta noche lo he ganado yo y he pensado que Ana es bruja"

"Puedo decir que ha sido una final soñada porque en el sueño no sabía qué metal tenía pero el bronce me vale", confesó Diame, que cifró en un setenta por ciento de valía la medalla en su equipo. "Me han estado apoyando, animando y siempre han estado conmigo. He confiado mucho en el sistema de trabajo de Iván Pedroso. El año pasado, en el Mundial de Budapest, ya me dijo que estaba ahí y que podía ganar a las rivales. Necesitábamos ese clic. Mi problema es que mis nulos primeros eran muy buenos y por eso vas con ese miedo. Era un miedo que tenía, ahora no lo tengo y eso lo hemos trabajado mucho", comentó. "He trabajado mucho y esto no ha sido el destino. Creo que ha salido el trabajo que llevamos haciendo y por fin ha salido la Fátima que esperaba", concluyó.

Gran actuación valenciana en Glasgow

España se marcha del Mundial en pista cubierta, o pista corta como lo llama ahora World Athletics, con dos medallas de bronce, de Ana Peleteiro y Fátima Diame, ambas en el foso. Y tras rozar otro metal el sábado, pues el valenciano Quique Llopis estuvo a un solo paso en la final de los 60 m vallas, donde se quedó a solo una plaza del podio al terminar cuarto en una prueba ganada por Grant Holloway.