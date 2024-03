Guardés remonta a Porriño para apretarle por la cuarta plaza

El derbi gallego se lo lleva el Mecalia Atlético Guardés, que le devolvió la victoria de la primera vuelta a Porriño. Las de Cristina Cabeza empezaron por detrás en el marcador, pero fueron creciendo en el partido a medida que Itziar Martínez, Cacheda o África Sempere dieron un paso al frente. A su rival no le sirvió con una Paulina Pérez Buforn que convirtió en gol casi cada balón que tocó y ve cómo las hoy locales se colocan a tan sólo un punto de la cuarta plaza que ostentan las de Ismael Martínez y añade más emoción si cabe a la última jornada de la liga regular. Duelo de los atractivos en A Sangriña en un sábado de derbi gallego entre quinto y cuarto clasificado con gran ambiente en las gradas. Inició el conjunto visitante, uno de los equipos más en forma actualmente en la Liga Guerreras Iberdrola, asumiendo la iniciativa del encuentro con una Paulina Pérez Buforn en modo estrella infalible de cara a gol tanto de lanzamiento externo como desde la línea de 7 metros.

El derbi comenzó con gran protagonismo de los ataques frente a las defensas y las porterías, que no conseguían encontrar la forma de contener las ofensivas rivales. A Mecalia Atlético Guardés le costó entrar al partido entre la contundencia goleadora de Porriño y las pérdidas propias -llegó a contabilizar hasta tres consecutivas el equipo local- que castigó especialmente una muy efectiva Buforn, que convirtió en gol todo balón que le llegó en esos primeros minutos.

Bajo esa premisa, el conjunto dirigido por Ismael Martínez se ponía hasta cuatro tantos arriba, algo que, como no podía ser de otra manera no gustó a una Cristina Cabeza que llamó a filas a las suyas para hacer un llamamiento a la calma. "Tranquilidad, queda mucho partido", transmitía la entrenadora local a sus jugadoras. Un mensaje que no tardó en calar en su equipo que transformó el 3:7 a 5:7. La escalada del Mecalia Atlético Guardés no se detuvo ahí, pese a que Buforn seguía intratable de cara al gol para Porriño.

Para entonces, las Itziar Martínez o Cecilia Cacheda habían dado un paso al frente para la reacción local y, al borde del 20', Mecalia Atlético Guardés lograba devolver la igualdad al marcador y, a continuación, ponerse por primera vez en el partido por delante de Porriño. Esta vez, las locales tomaban el relevo para ser el equipo que llevase la iniciativa en el marcador. Sin embargo, las de Cristina Cabeza no lograban separarse demasiado de un Porriño que aguantaba el tirón, pese a que se terminó marchando dos abajo al descanso.

Tras la reanudación, continuó siendo el conjunto de A Sangriña el que mantuviese la iniciativa en el marcador, pero Porriño a su vez siguió teniendo a una Pérez Buforn inspiradísima de cara a gol, tanto que en el 43' con ambos equipos con 21 tantos, 12 se los había apuntado la internacional española. No obstante, a diez minutos del final, las locales alcanzaban su máxima renta en el partido con tres tantos arriba. Desde ese momento, Estela Carrera se hizo grande en portería para atar la victoria de las suyas, que les deja a tan sólo un punto de esa cuarta plaza que ostenta el propio Porriño que añade emoción para ambos equipos en la próxima y última jornada del campeonato regular.

SUPER AMARA BERA BERA SE PONE LÍDER PROVISIONAL

Super Amara Bera Bera se ha situado líder provisional de la Liga Guerreras Iberdrola tras reafirmar su condición de favorito frente al colista, al que ha vencido a domicilio por una importante diferencia de diez goles. Todo ello, a la espera de ver lo que hacen los equipos que han disputado competición europea, entre los que están un Costa del Sol Málaga y un AtticGo Elche que pugnan con él por acabar en lo más alto al término de esta fase regular de la máxima liga española femenina.

Por su parte, Caja Rural Valladolid se ha impuesto en casa al Motive.Co La Calzada por un triunfo in extremis con el que seguir la estela del Mecalia Atlético Guardés, que también ganó su partido en ese derbi gallego. A las puertas de la victoria se ha quedado un conjunto gijonés, en el que nada cambia, ya que hace algunas jornadas que confirmó su presencia en el playdown, pero que a punto estuvo de dar la sorpresa en el Huerta del Rey.