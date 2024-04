Javier García da a España la primera plaza en remo para los Juegos Paralímpicos de París

Javier García logró el pasado sábado la victoria en la Regata Clasificatoria Europea de Remo que se celebra en Szeged (Hungría) y se aseguró el primer billete a los Juegos Paralímpicos de París 2024 en este deporte. Con ello, asciende a 89 el total de españoles clasificados.

El deportista del Club Remo Torrevieja, que compitió en la prueba individual masculina PR1 M1x reservada a participantes sin movilidad en piernas o tronco, demostró su superioridad al completar los 2.000 metros con un tiempo de 10'07"00. La segunda plaza fue para el húngaro Zsolt Peto (11'29"08) y la tercera para el checo Tomas Nevecny (12'10"90).

A García solo le valía la victoria para garantizarse la participación en su primera cita paralímpica, ya que únicamente se ponía una plaza en liza. Es, además, el primer remero español que se clasifica para los Juegos de París 2024. Los demás componentes de la selección nacional, que no tomaron parte en esta competición, tendrán la última oportunidad en la Regata Clasificatoria Mundial que se celebrará en Lucerna (Suiza) entre el 19 y el 21 de mayo. "Empecé a tomarme más en serio el remo adaptado en el año 2022. En ese momento, me di cuenta de que realmente tenía serias opciones de llegar a unos Juegos Paralímpicos. Ahora que lo he conseguido, estoy muy emocionado. Es el premio a una vida entera dedicada a este deporte y a no venirme abajo después de lo que me ocurrió a los 23 años con aquella motocicleta. De hecho, el pasado sábado, cuando gané la regata, no pude contener las lágrimas. Liberé toda la presión y todo el estrés de los últimos meses. Los 500 metros finales los recorrió mi corazón".

Antes y después del accidente

Javier García Martínez nació en Murcia en 1996, pero reside en Torrevieja desde el 2000. Su vida encontró un antes y un después a los 23 años. Recién alcanzada la mayoría de edad, sufrió un grave accidente de circulación con una motocicleta, que le produjo una lesión medular incompleta que afecta a toda la parte derecha de su cuerpo. También se vio afectada la cadera, de la que ha sido operado en diversas ocasiones. El resultado de todo ello es la imposibilidad de ponerse de pie y la obligación de manejarse con una silla de ruedas. Antes de este percance, el deportista torrevejense practicaba el remo. "Siempre me ha gustado el mar y todo lo que le rodea. El remo era la excusa perfecta para estar en contacto con el agua. Más que una afición, era una pasión. Por ello, después de tres años sin opción de hacer deporte, en cuanto me recuperé tras el accidente, quise reencontrarme con el remo. También, como terapia y como ayuda a mis nuevas condiciones físicas y vitales", explica Javier.

Su prueba es el skiff, nombre que recibe la embarcación. Y su clase o categoría es la PR1, "en la que nos integramos quienes sufrimos una discapacidad o una afectación más severa, y sin movilidad en piernas o tronco. De hecho, a ambos lados de la embarcación, llevamos unos flotadores que ejercen de contrapeso y ayudan para que no volquemos", dice el remero torrevejense.

El deportista torrevejense es graduado en Ingeniería Informática. De hecho, combina su trabajo en una empresa de identidad digital con el deporte de alto nivel. "Aunque ahora, una vez he conseguido el billete para los Juegos de este próximo verano, deberé dar absoluta prioridad al remo. De hecho, en breve, empezaré una nueva concentración. Y en mayo, participaré en la Copa del Mundo de Lucerna. No quiero ir a París a hacer un simple acto de presencia", comenta. Javier García se exige al máximo. "Mi objetivo es vaciarme, no poder dar una palada de más después de una prueba, después de un entrenamiento. Mi mentalidad y mi pasión por el remo son, sin duda, mis puntos fuertes", señala Javier García.

89 plazas en 11 deportes

Cuando faltan aún cuatro meses para la inauguración de los Juegos, El Equipo Paralímpico Español ha obtenido ya 89 plazas de clasificación en once deportes: natación (31), baloncesto en silla de ruedas (24), atletismo (10), tenis de mesa (10), piragüismo (6), boccia (2), taekwondo (2), ciclismo (1), remo (1), tiro (1) y tiro con arco (1).

España aún mantiene opciones de participar en 17 de los 22 deportes que forman parte del programa de competición y se espera que el cupo se amplíe significativamente en los próximos meses en estas y otras modalidades, como triatlón, judo, tenis en silla de ruedas, bádminton, esgrima en silla de ruedas y halterofilia.