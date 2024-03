Tres trucos efectivos para adelgazar sin dieta ni gimnasio

Esta época del año es una de las más dadas a adelgazar y son muchos los que están intentando aprovecharla para ponerse en una buena forma física. Por apariencia y, sobre todo, por salud es importante estar en tu peso ideal y eliminar los excesos de grasa corporal en tu organismo.

Lo que muchos no saben es que es totalmente posible perder peso sin someterse a dietas estrictas y machacarse en el gimnasio. A ver, quien algo quiere algo le cuesta y obviamente hay que hacer algún esfuerzo. Pero decir adiós a esos kilos de más y conseguir un vientre plano deja de ser un martirio, y además es más efectivo, si se siguen algunos trucos.

No pases hambre y come alimentos que te gusten

El fallo más común es llegar al 7 de enero o el 1 de septiembre tras los excesos de la Navidad o el verano y pretender comer un número raquítico de calorías que además son de alimentos que no te gustan. Craso error. Lo único que conseguirás es aguantar pocos días y en menos de una semana lo dejarás estar y comerás todo lo que veas, recuperando lo poco que hayas perdido y seguramente ganando peso. Por mucha fuerza de voluntad que tengas este camino que recomiendan tantos pseudoexpertos es insostenible a medio y largo plazo.

Debes tener claro que esto es una carrera de fondo y tienes que cuidarte comiendo menos que hasta ahora pero sin pasar hambre y sano pero sin basar tu alimentación en platos que comerás a disgusto. Un buen consejo en este aspecto si tienes tiempo libre es experimentar en la cocina para preparar tus propias recetas saludables. Hay que reducir azúcares y grasas pero nunca eliminarlos. Y si comes con pan, mientras sea poco, y te quieres dar algún capricho ocasional hazlo. Si no este proceso será insufrible y acabarás desistiendo.

El ejercicio es importante pero la base es la alimentación

Otro error clásico es machacarse en el gimnasio y pensar que eso da derecho a excederse en la comida. Haciendo deporte se queman calorías, sí, pero una hora de ejercicio intenso elimina la merienda y poco más. Pierdes más peso durmiendo que corriendo. ¡Ojo! El deporte (más la musculación que el cardio, por contra de la creencia popular) es esencial para mantener sano y activo tu organismo y acelerar el metabolismo, pero no tiene que ser una fuente de quema de calorías: el control tienes que hacerlo a través de la alimentación.

Como veníamos diciendo come cosas que te gusten y en cantidades razonables. Normalmente ponerse a régimen es menos efectivo porque acabarás hasta el gorro. Y qué decir de las dietas milagro. Spoiler: no funcionan y suelen tener efecto rebote. Tampoco irás a ningún lado usando las famosas pastillas quemagrasas.

Evita obsesionarte y básalo todo en el día a día

La tercera cosa que no hay que hacer es pesarse varias veces al día. Con una por semana, siempre que sea a la misma hora, va bien. Siempre queremos resultados inmediatos y lo único que conseguimos con eso es tener ansiedad. Si la báscula dice que una semana has bajado poco peso o incluso has ganado no es ningún drama: puedes haber tenido una comida ineludible o incluso puede deberse a un ajuste de los líquidos del cuerpo, a haber ganado músculo, al ciclo menstrual... si has sido constante vas en el buen camino digan lo que digan los números.

En este sentido una opción para complementar es hacerte una foto al principio de cada mes para ir comparando conforme vayas mejorando tu aspecto físico. Te motivará. Y también es una buena idea medir los contornos de tu pecho, cadera, cintura y muslos para comprobar como van bajando. A largo plazo descubrirás lo importante que ha sido este proceso más allá de los kilos que hayas adelgazado.