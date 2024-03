Mueren una abuela, padre e hijo en el incendio de una vivienda en Alicante

Fallecen tres personas, una de ellas menor de edad, y otras quince resultan heridas en un incendio de vivienda en Villajoyosa (Alicante). La alerta al CICU fue recibida a las 2:15 horas de la madrugada en un edificio de la avenida Mariners 1. Según fuentes a las que ha tenido acceso Diario Información, del grupo Prensa Ibérica, han muerto en el trágico incendio tres miembros de una familia: abuela, padre e hijo.

Se trata de un edificio de Gran Altura con 24 plantas y el fuego ha afectado a la planta 11 de la torre 3. Según fuentes de la Guardia Civil, aldededor de 120 personas fueron evacuadas por seguridad. Tal y como han informado desde Bomberos, otras fueron confinadas en sus viviendas a fin de protegerlas. El incendio ha provocado "mucho humo y llama", lo que ha afectado también a espacios comunes de la construcción, como el rellano.

Testimonios

Una de las vecinas del mismo rellano de la vivienda siniestrada cuenta que le despertó la alarma de incendios. "Cuando intenté salir había mucho humo y no podía salir", afirma la joven que vive en el mismo rellano y a solo dos apartamentos de donde se ha producido el incendio. Hasta que no han apagado el incendio los bomberos "no me han podido sacar", ha indicado. La joven se mostraba aún consternada por lo ocurrido y también al haberse enterado que habían muerto sus vecinos en el siniestro.

Usuarios de la red social X como @frann636 han compartido esta madrugada vídeos del grave incendio que ha afectado al edificio ubicado en la avenida Mariners 1.

Causas del incendio

De momento se desconoce el origen que ha originado el incendio y la Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra en este momento trabajando para esclarecer los detalles.

Tres fallecidos, entre ellos un menor, y 15 heridos en un incendio de una vivienda en Villajoyosa. / D.I.

Víctimas del incendio

Los servicios médicos han asistido a 15 personas por inhalación de humo. De ellas 7 son mujeres, de entre 24 y 67 años; y 8 hombres, de entre 13 y 57 años.

Como consecuencia del incendio han fallecido dos adultos y un menor de edad, de los que no se dispone la edad. Uno de los hombres atendidos es policía que ha sido dado de alta "in situ". Las 14 personas restantes han sido trasladadas al hospital Marina Baixa de Villajoyosa entre las dos ambulancias convencionales.

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad de SVB y dos ambulancias convencionales.

Usuarios de la red social X como @frann636 han compartido esta madrugada vídeos del grave incendio que ha afectado al edificio ubicado en la avenida Mariners 1.