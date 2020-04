Los tenistas aprueban una gira por España si no hay torneos internacionales

El castellonense Roberto Bautista, junto a Feliciano López, Marcel Granollers y Pablo Carreño ve con buenos ojos la iniciativa de la Real Federación Española de Tenis (RFET), que ha aprobado un presupuesto para disputar seis torneos nacionales en diversos puntos del país si no se puede reanudar el circuito internacional.

La RFET aprobó un presupuesto de 600.000 euros para disputar seis torneos nacionales con los 'Top100' en categoría masculina y femenina y también la celebración de otros doce en los que participarían del 90 al 500. Además, también habrá becas para los tenistas que se mueven en esta clasificación.

"La federación ha tenido una iniciativa magnifica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país. Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis", dijo Roberto Bautista.

Feliciano López reconoció que debido a la complicada situación derivada por la pandemia del coronavirus toca "reinventarse y la iniciativa de la federación en este sentido es bastante bonita".

"Ojalá se pueda hacer este pequeño circuito, que podamos competir poco a poco y podamos llevar el tenis a muchos sitios de España que no han visto jugadores del máximo nivel. Tenemos que estar unidos y hacer lo que esté en nuestra mano", señaló.

"Las circunstancias que se avecinan son complicadas, el tenis va a sufrir y es momento de que la Federación tome el liderazgo con jugadores y podamos salvar esta situación tan dura que viene", dijo Feliciano en una charla virtual organizada por la RFET.

Pablo Carreño ve "muy lejano volver a competir en el circuito y, en caso de que no se pueda reanudar, que parece complicado, todo lo que sea competir, aunque sea a otro nivel, sería muy interesante".

"Además, pensando en el aficionado que echa de menos el tenis y ver partidos, que pueda haber algún torneo así sería bueno", comentó Carreño en la misma línea que su compañero Marcel Granollers, que también ve "bien" esta iniciativa de la Federación.

Desde el punto de vista médico, Antonio Zapatero, director del hospital de IFEMA de Madrid, dijo que "no habría problema en hacer torneos". "No hay problema para hacer torneos de tenis siempre que se mantenga la distancia de seguridad y se respete la normativa que se apruebe. La separación entre jugadores es de treinta metros y evitando contactos no habría problema. Además, con público podría ser si es separado dos metros uno de otro. Creo que es factible desde el punto de vista médico", concluyó.

