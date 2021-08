Ni Toronto... ni tampoco Cincinnati. En pocas horas, Rafa Nadal ha tomado la decisión de renunciar, por lesión, a disputar los dos Masters 1000 previos al último Grand Slam de la temporada, el US Open.

Si de madrugada en España, el tenista balear anunciaba con un vídeo en los sitios oficiales de la Rogers Cup que su pie izquierdo no estaba en condiciones de jugar el torneo canadiense, más tarde fue la organización del Western & Southern Open la que informó de la ausencia del español en Cincinnati en la semana del 15 al 22 de agosto.

En principio, el plan de Nadal es llegar en las mejores condiciones posibles al US Open, que se juega entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre, por lo que su concurso en el Gran Slam que puede marcar diferencias en el 'Big 3' no correría peligro. No obstante, el hecho de que persistan las molestias en el pie de Nadal enciende las alarmas y, sobre todo, dificulta la preparación del gran torneo neoyorquino. Antes del citado US Open, ya solo queda en el calendario el ATP 250 de Winston-Salem y no parece que Nadal vaya a arriesgar lo más mínimo si las sensaciones no son las ideales. Todo hace indicar que el número 4 del mundo tendrá que rodarse en las primeras rondas del último Grand Slam de 2021.

Rafa Nadal comenzó a sentir molestias en el pie en Roland Garros, donde las acusó especialmente ante el exigente partido de semifinales contra Novak Djokovic (1-3). La lesión le hizo tomarse 20 días de descanso, además de decir no a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos. El regreso, hace pocos días en el Citi Open de Washington, también estuvo marcado por las dificultades físicas. En Toronto tenía previsto comenzar a rodarse frente al rival que lo apeó en la capital estadounidense en la tercera ronda, el sudafricano Lloyd Harris (49º ATP).

Con 24 victorias y cinco derrotas en la presente campaña, el tenista español de 35 años, ganador de 20 Grand Slams, fija todas sus energías en el US Open tras haber levantado este curso el ATP 500 de Barcelona y el Master 1000 de Roma. Próximamente en Nueva York tanto Nadal como Djokovic y Federer buscarán destacarse con la consecución de su grande número 21.