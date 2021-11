El apellido de Garbiñe, nacida en Caracas mes y medio antes del intento fallido de Arantxa Sánchez Vicario frente a la implacable Steffi Graff en 1993, se escribe con M de ‘maestra’. La hija de José Antonio Muguruza, vasco de Azkoitia que había emigrado a Venezuela para reflotar su negocio del metal, y Scarlet Blanco se ha convertido en la primera española de la historia en levantar la Copa de Maestras.

Cuando Garbi tenía seis años, la familia se trasladó a Barcelona con la esperanza de que las enseñanzas en la escuela de Sergi Bruguera sirvieran para que sus hermanos mayores, Asier e Igor, pudiesen convertirse en tenistas profesionales. El destino, sin embargo, quiso que fuera ella la estrella en el mundo de la raqueta. Acechada desde su explosión por la sombra de la irregularidad, y frenada por la pandemia después de disputar la final del Australian Open 2020, Garbiñe Muguruza parece haber puesto la directa hacia la gloria que su tenis y su capacidad física siempre han destilado.

En la madrugada del jueves, la hispano-venezolana reafirmó con la victoria frente a Anett Kontaveit (6-3 y 7-5) en la final de las WTA Finals lo que dicen sus palabras. «Para los de fuera es: ‘Muguruza está jugando bien de nuevo’. Pero en los últimos dos años no he jugado mal. Siempre he sentido que tenía el tenis. Siempre creía que podía volver a las grandes rondas. Solo tenía que demostrarlo. El Masters es otra prueba de que sigo en mi mejor momento. Ha sido mi mejor temporada. Empezó el año pasado con la final en Australia y luego nos paramos, quise recuperar y he tenido el año con más finales y más títulos de mi carrera, más calmada», se radiografía la jugadora de 28 años, que aparte de las WTA Finals ha conquistado en 2021 en WTA 1000 de Dubái y el WTA 500 de Chicago.

De la tierra batida de París a la pistas duras más allá del Atlántico

El título de Guadalajara (México), donde se trasladaron las WTA Finals desde Shenzhen (China) por culpa de la pandemia del coronavirus, es el décimo en la carrera de Muguruza, un palmarés en el que brillan de manera especial junto a la Copa de Maestras los trofeos de Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017). La vasco-venezolana de 1,82 m se convirtió en la primera española en reinar en los dos escenarios referencia de las superficies de tierra batida y hierba. Arantxa lo hizo habitualmente en París, Conchita en Londres en 1994. Garbiñe lo ha hecho en ambos templos.

Aun así, los años que siguieron no fueron sencillos para ella. Al peso de la presión, la difícil gestión del éxito se unieron los desencuentros, visibles en la pista, con su anterior entrenador, Sam Sumyk, y la competitividad extrema en un circuito femenino más igualado que el masculino. Conchita Martínez, actual entrenadora de Garbiñe, ha sido clave en el regreso de su mejor versión. Una versión más tranquila, capaz de controlar las emociones. «No he pensado lo de la historia porque no quería ponerme más nerviosa, sabía que tenía bastante presión. Es genial haber logrado ser la primera mujer española en ganar el Masters», analiza la campeona, que se impuso también a la estonia Kontaveit en la batalla psicológica para dominar el ritmo de una final con dos ‘pegadoras’ frente a frente.

Un hito que alcanzaron Orantes y Corretja; Arantxa, Moyà y Ferrer se quedaron a las puertas

Como en 1993, 28 años más tarde, dos tenistas españolas han jugado las WTA Finals. Entonces fueron Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario, que cayó con Graf en cuatro sets en Nueva York (1-6, 4-6, 6-3 y 1-6). Ahora, en 2021, han sido Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, que se enfrentaron en semifinales antes de que Garbi alcanzara el título. Por fin, tras 50 ediciones, España tiene una campeona de la Copa de Maestras, un hito que solo habían cosechado en hombres Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998). Si en mujeres fue Arantxa quien se quedó a las puertas, en categoría masculina Carlos Moyà perdió aquella la final con Corretja y, en 2007, David Ferrer sucumbió ante Roger Federer.

¡@GarbiMuguruza ya es la 1ª Maestra española! ¡Felicidades! Con este triunfo, @paulabadosa como semifinalista y la reciente victoria de @alcarazcarlos03 en @nextgenfinals, nuestras generaciones presentes y futuras mantienen al tenis español en lo más alto.@WTAFinals @RFETenis — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 18 de noviembre de 2021

Garbiñe Muguruza acabará el año como tercera del ranking WTA por detrás de la número uno, la australiana Ashleigh Barty, y la bielorrusa Aryna Sabalenka. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI felicitaron a una campeona que aspira a ser la tenista española más laureada. «¡Bravo, Garbiñe! Enhorabuena por hacer historia», dice Sánchez en Twitter.