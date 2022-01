Las autoridades fronterizas de Australia investigan al menos otros dos casos de personas vinculadas al Abierto de Australia que han entrado en el país sin vacunar, reconoció este jueves el Gobierno australiano, después de que se cancelara el visado del tenista serbio Novak Djokovic.

"Estoy al tanto de esas acusaciones y puedo asegurarles que la Fuerza Fronteriza Australiana está investigando eso ahora", dijo la ministra australiana de Interior, Karen Andrew, en declaraciones a la emisora de radio 2GB.

Las autoridades investigan a un tenista y a un oficial a los que ya se les ha permitido entrar en el país para acudir al torneo, que se juega en la ciudad de Melbourne entre el 17 y el 30 de enero, detalló el diario Sidney Morning Herald.

La federación de tenis de Australia había asegurado este jueves que a otros participantes del Abierto de Australia se les permitió ingresar al país después de contraer covid en los últimos seis meses, utilizando la misma exención que solicitó Djokovic.

La investigación se lleva a cabo mientras el tenista serbio se encuentra retenido en un hotel de Melbourne después de que las autoridades de Australia le revocaran su visado por incumplir las medidas contra la covid-19 y a la espera de que un tribunal decida el lunes sobre su deportación.

La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído la covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.

17:09 horas - Papá Djokovic: "Mi hijo es el Espartaco del mundo libre, y está en prisión"

El padre del tenista serbio Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, ha asegurado que su hijo está "prisionero" de las autoridades australianas, que no le permiten entrar en el país por no estar vacunado contra el coronavirus, y ha afirmado que "todo el mundo libre debería levantarse" contra esta injusticia y apoyar "al Espartaco del nuevo mundo".

"Novak y su equipo presentaron los mismos documentos que otros 25 tenistas (que recibieron exenciones) y no tuvieron ningún problema, solo Novak", afirmó en declaraciones a Sky News. "Querían humillarlo. Podrían haber dicho 'no vengas, Novak', y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión", añadió sobre el confinamiento de su hijo en un hotel.

En este sentido, reiteró que el tenista "no está detenido, está en prisión". "Se llevaron todas sus cosas, incluso su cartera, lo dejaron solo con su teléfono y sin cambiarse de ropa, sin ningún lugar para lavarse la cara", indicó.

"Nuestro orgullo es un prisionero de estos idiotas, qué vergüenza, todo el mundo libre junto con Serbia debería levantarse. Esta no es una batalla de Serbia y Novak, es una batalla para miles de millones de personas, por la libertad de expresión y de comportamiento", afirmó.

Además, no dudó en calificar a su hijo como ""El Espartaco del nuevo mundo". "Novak no violó ninguna ley, al igual que siete mil millones de personas no violaron ninguna ley, quieren someternos y que todos estemos de rodillas", continuó Srdjan Djokovic.

Djokovic está retenido en el Park Hotel, un centro de cuarentena estatal en Melbourne que también ha albergado a solicitantes de asilo, mientras espera el resultado de una apelación contra la decisión de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) de cancelar su visado de entrada y deportarlo.

Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que Djokovic está siendo víctima de una "persecución política" por parte del primer ministro australiano Scott Morrison y otros miembros del gobierno del país, y les pidió que lo trasladaran del "horrible hotel" donde está detenido a una casa privada.

11:00 horas - La justicia australiana decidirá este lunes sobre la deportación de Djokovic

Un tribunal australiano decidirá el lunes sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic, que se encuentra retenido en un hotel de Melbourne después de que las autoridades de Australia le revocaran su visado por incumplir las medidas contra la covid-19, una decisión que ha desatado las críticas de Belgrado.

El número uno del mundo llegó la noche del miércoles a Australia con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado, pero poco después las autoridades fronterizas de ese país le cancelaron el visado y tras una larga entrevista, lo trasladaron a un hotel de la ciudad de Melbourne a la espera de que se tome una decisión sobre su deportación.

Los abogados del tenista recurrieron este jueves la decisión de las autoridades y el Tribunal del Circuito Federal programó una vista para el próximo lunes para decidir si Djokovic es deportado del país, según la cadena pública australiana ABC.

La defensa de Djokovic señaló que se necesitaría una respuesta definitiva para el martes por motivos de programación del Open de Australia, que se celebra en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero, a lo que el juez Anthony Kelly les respondió que en este caso "la cola no va a mover al perro".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, quien afronta una crisis por el repunte de la covid, subrayó que "no hay casos especiales. Las reglas son las reglas", en alusión a los requisitos para los viajeros que deben tener la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 o una exención médica válida para entrar al país.

El mandatario, quien busca su reelección este año, sintonizó con la indignación de la sociedad de Australia, en donde más del 90 % de la población mayor de 16 años está vacunada y ha sufrido durante meses una de las políticas de confinamiento y cierre de fronteras más duras del mundo, que hizo que no pudieran viajar ni para ver a sus seres queridos moribundos.

"No es apropiado para mí ver el historial médico del señor Djokovic. No sería justo que lo hiciéramos (...) Pero todo lo que puedo decir es que la prueba de exención médica que se proporcionó se consideró insuficiente", manifestó Morrison, al recalcar que las reglas de control de fronteras "son claras y no discriminatorias".

Según el diario The Age, Djokovic argumentó que contrajo la covid-19 hace seis meses, uno de los motivos por los que se puede solicitar una exención médica en Australia, y que este permiso fue otorgado por Tenis Australia y el gobierno regional de Victoria, donde se juega el torneo, pese a las advertencia de las autoridades sanitarias australianas de que este tipo de permisos libres de cuarentenas serían rechazados.

La estrella del tenis, cuyos abogados deberán demostrar que se han producido errores graves en la revocatoria de su visado, corre el riesgo de que se le prohíba la entrada por tres años al país, según expertos.

Afrenta a Serbia

La decisión australiana ha causado la ira de Sdran Djokovic, quien calificó la víspera a su hijo como el "símbolo y líder del mundo libre" que no "tolera la injusticia, el colonialismo ni la hipocresía", mientras el presidente de ese país balcánico, Aleksandar Vucic, aseguró que su Gobierno está trabajando para que pare "el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible".

El primer ministro australiano negó por su parte que el tenista esté siendo víctima de ningún acoso y recordó a Belgrado que "Australia tiene reglas claras sobre sus fronteras soberanas que no son discriminatorias".

Atención a Roland Garros

La batalla legal en Australia puede servir como precedente de lo que ocurra en el resto de la temporada si Djokovic sigue sin vacunarse, ya que puede tener problemas en el torneo parisino de Roland Garros, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya declarado que quiere "fastidiar" a los no vacunados.