La española Paula Badosa aseguró este sábado, tras estrenarse en Indian Wells con triunfo contra la checa Tereza Martincova, que cuando era muy pequeña se planteó representar a Estados Unidos, al haber nacido en Manhattan, pero destacó que eligió España porque es donde creció a nivel tenístico y donde vive su familia.

"Me lo planteé (representar a EEUU) cuando era muy pequeña. Pero es que empecé a jugar al tenis en España y toda mi familia es de España. Nací en Estados Unidos y viví aquí, de verdad tengo parte de mi corazón aquí", afirmó Badosa en rueda de prensa tras su triunfo en Indian Wells, donde defiende la corona ganada el año pasado.

"Lo pensé, pero tenía que vivir en Estados Unidos y estaba demasiado lejos de mi familia", agregó, al ser preguntada sobre si tuvo opción de representar a Estados Unidos.

La actual número 7 del mundo consiguió imponerse este sábado a una Martincova contra la que nunca había ganado en los tres precedentes enfrentamientos y reconoció que, tras su victoria en Indian Wells, adquirió más confianza en sí misma.

La temporada pasada, el punto de inflexión

"El punto de inflexión de mi carrera fue el año pasado, creo que he cambiado mucho. Antes era muy débil mentalmente, me frustraba fácilmente y a veces no luchaba como debía. He cambiado mucho", aseguró.

"Al comienzo del año decidí que quería ser muy fuerte desde ese punto de vista. Eso me hizo mejorar mucho porque cuando eres más fuerte mentalmente, también lo eres físicamente y tu tenis mejora", añadió.