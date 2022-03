El ITF J1 Villena que se celebra en la academia Equelite de Juan Carlos Ferrero, torneo internacional sub18 más importante de España llega a su fin en la primera jornada en la que la lluvia y el viento no han sido protagonistas. Los jugadores, que han llevado a cabo un ejercicio de resistencia y adaptabilidad para alcanzar la final, han podido desarrollar este domingo 27 de marzo todo su juego sobre la pista central de tierra de la Academia de tenis JC Ferrero Equelite.

Las finales dejaban claro el poderío belga en esta edición con representantes en todas las categorías. En los dobles Dylan Dietrich (Suizo) y Togan Tokac (Turco) se imponían a Yarolsav Demin y a Alexander Blockx (Belga) por 6/3 3/6 10/6. Una final muy ajustada que sin duda le lastró en la final de hoy. Blockx, que ha mostrado un enorme nivel todo el torneo se enfrentaba a su compatriota Gilles-Arnaud Bailly. Un apretado y exigente primer set a un nivel altísimo cayó del lado de Bailly y supuso un impulso extra para imponerse a un Blockx que acabó cansado y con molestias abdominales 7/6(5) 6/3. Bailly iguala así el resultado de su hermano mayor que logró alzarse con el mismo título en la edición de 2020. Ambos lo han logrado a la misma edad.

En los cuadros femeninos, repetía también una representante belga. Hanne Vandelwinkel alcanzaba la final individual, y la de dobles junto a la alemana Joelle Steur. Hanne y Steur lograron imponerse 6/4 6/3 a la dupla formada por Patricija Paukstyte (Lituana) y Lucia Peyre (Argentina). En la final de individuales Vandelwinkel no logró igualar el resultado de los dobles. Como Blockx, el gran nivel mostrado durante toda la semana en individuales y dobles le pesó en la final. Hanne empezó muy agresiva y se adelantó por 3/0 40-30. Si bien, su rival, la checa Nikola Bartunkova, no se rendía y logró igualar el partido a base de trabajo y buenas decisiones. Con 5/5 la checa dio un paso al frente y logró hacerse con el primer set. La ventaja anímica y el menor desgaste físico por no haber tenido que jugar los partidos de dobles del día anterior hicieron el resto. Bartunkova se impuso a la belga 7/5 6/1 y se proclama campeona del Grado 1 de España con 16 años recién cumplidos y sin ceder ni un solo set. Apunten el nombre.

El torneo ha pendido de un hilo en todo momento por el mal tiempo, que se ha sumado a la mala noticia del fallecimiento del padre de Juan Carlos Ferrero, uno de los impulsores del torneo. El haber logrado ponerle fin ha supuesto una gran proeza para la organización que además ha anunciado que cambiará el nombre comercial del Torneo Internacional sub18 más importante de España de “Trofeo Juan Carlos Ferrero” a “Memorial Eduardo Ferrero”. El torneo no podría llevarse a cabo sin la colaboración de diversas instituciones como la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español a través del Programa de apoyo a Competiciones deportivas PAC CV, y empresas como HEAD y Postres Reina.