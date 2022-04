Pocas horas después de que su pupilo Carlos Alcaraz, hiciese historia al conquistar su primer Masters 1000 con tan sólo 18 años, el valenciano Juan Carlos Ferrero, en declaraciones al programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, destacaba el apoyo que ha recibido del joven tenista murciano tras la muerte de su padre, Eduardo Ferrero, hace tan sólo unos días. Tras su victoria ante el noruego Casper Ruud, que convertía a Alcaraz en el primer campeón español de la historia del Masters 1000 de Miami, Ferrero se abrazó con Alcaraz: "Le he dicho: 'Grande, campeón' y él me contestó: 'Grande Juanki".

Ferrero, que apenas unos días antes del inicio del torneo de Miami recibía la noticia de la repentina muerte de su padre, tuvo que regresar inmediatamente a casa y no pudo estar en el torneo junto a su pupilo. Pero el domingo, apenas unas horas antes de la gran final, el valenciano viajó para dar una sorpresa a Alcaraz: "Creo que al verme, él también estaba sufriendo por lo que estaba pasando, son momentos difíciles. Todo el mundo que haya tenido la experiencia de perder a un familiar tan querido, siempre son momentos complicados. Y nos pasó volando a Chicago y fue al primero que se lo dije. Ha estado en todo momento muy encima y seguro que le ha hecho mucha ilusión que volviese", narró Ferrero en Carrusel Deportivo.

Juan Carlos Ferrero, que llegó a ser número 1 del mundo, es una de las personas que más ha apostado por Alcaraz desde que éste era tan sólo un niño: "Llevo cuatro años con él, nos conocemos a la perfección. Ya sabía del potencial de Carlos. Había que llevarlo bien, entrenarlo bien, ordenarlo, que se diera cuenta de cómo hay que trabajar... ser sencillo, humilde y tomarse las cosas con calma. Creo que es un chico muy tranquilo y muy humilde. A mí también me ha venido muy bien coger a alguien así, desde muy pequeñito, formarlo y hacerlo un poco a mis creencias de cómo hay que ser profesional, cómo hay que hacer las cosas. He tenido suerte y espero que él siga por el camino. Estamos muy contentos de cómo está saliendo todo". El tenista valenciano augura un gran futuro a su pupilo: "Me gustaría pensar que no tiene techo. Hay que dejarle jugar su tenis, incitarle a que lo haga, tiene un tenis muy agresivo, dinámico, que hace muchas cosas, valiente en los momentos difíciles. Instarle a que siga por ese camino, por mucho que juegue torneos todavía más importantes como pueden ser Grand Slams y tener la oportunidad de que pueda llegar lejos, pues hay que seguir animándole para que siga jugando de esta manera. Ojalá vaya bien y que tenga grandes resultados para los próximos Grand Slams".