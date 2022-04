Paula Badosa tuvo este jueves una puesta en escena arrolladora en el Mutua Madrid Open y atravesó la primera ronda con una victoria contundente ante la rusa Veronika Kudermetova (6-3 y 6-0) para citarse con la rumana Simona Halep en el segundo tramo del torneo.

La segunda jugadora del mundo tardó 63 minutos en ganar a Kudermetova. Halep, dos veces campeona en Madrid, eliminó a la china Peng Shuai por 6-2 y 6-3.

"El sorteo no ha sido bueno, desde luego. Será un partido muy duro y este podría ser un partido de cualquier ronda final. Pero ahora hay que aceptarlo. Además jugaré con ella aquí delante de mi público y eso lo hace más especial. Veremos a ver qué pasa", dijo Badosa sobre Halep.

"Tengo ganas de jugar ante rivales así aunque hubiera preferido que fuera más adelante. Pero ha tocado así y cuando quieres hacerlo bien en un torneo hay que ganar a las que te toque. A Simona Halep la he visto muchas veces jugando Grand Slams. Me encanta como juega, es agresiva y sólida. La he tenido siempre como ejemplo y jugar contra ella será un reto", añadió la tenista española.

El triunfo de Badosa ante Kudermetova fue contundente. Sin embargo, la española, semifinalista el pasado año, reconoce que comenzó con nervios.

"He empezado nerviosa, ha sido un proceso de menos a más. Nunca es fácil debutar y menos aquí. Ella ha empezado muy fuerte. Ha sacado muy bien, potente. Y además ha aguantado aunque después ha ido a menos", analizó Badosa.

"Después la derecha ha empezado a funcionar y me he adaptado al juego de tierra batida. Al final he acabado muy bien", destacó la principal favorita del torneo madrileño tras el abandono de la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.

"Es verdad que llevo muchos partidos jugados pero estoy bien. Físicamente estoy bien. No me he sentido muy rápida en el partido pero más por la tensión y los nervios y las ganas de hacerlo bien aquí. Supongo que iré a mejor a lo largo de la semana físicamente también", comentó Badosa que siente la responsabilidad de hacer un buen papel en Madrid.

"Al principio me puse bastante presión aunque me voy adaptando. Es un factor que juega a mi favor. El primer set me jugaron en contra los nervios pero después me tranquilicé y me sentí cómoda", apuntó.