Félix Auger-Aliassime complicó mucho las cosas a Rafa Nadal en los octavos de final de Roland Garros. El canadiense llevó al límite al español, que se vio obligado a remontar tras perder el primer set y necesitó de cinco mangas para pasar a cuartos. Ya eliminado, el pupilo de Toni Nadal se moja son sus pronósticos.

Sobre el duelo, el americano no puso ningún pero a su actuación. “No tuve ningún mal juego, hice lo que tenía que hacer. Jugué agresivo cuando lo necesitaba y también defendí bien. Un gran partido por su parte, y gran compostura a la hora de cerrar el partido. Yo seguía intentando ganar, pero él jugó muy bien”, explicó en rueda de prensa.

La opinión de Auger-Aliassime sobre la lesión de Rafa Nadal y su pronóstico

Auger-Aliassime opina que "se necesita mucho esfuerzo y mucha concentración" para competir con Rafa Nadal y también aseguró que le vio bien físicamente: "Visualmente no le he notado con molestias en el pie, pero no estoy muy seguro. A un alto nivel tratamos de ocultar el cansancio o las molestias físicas. Si le dolía el pie, no lo mostraba, pero con los años es difícil. Ya no tiene veintidós años, por lo que no puede sentirse tan fresco".

En cuanto al encuentro de cuartos ante Djokovic, el canadiense tiene un claro favorito: Nadal. "Le deseo todo lo mejor a Rafa, tengo mucha admiración hacia él. Me gusta especialmente, así que le deseo lo mejor para el próximo partido. Será difícil para él por el largo partido de hoy". El número nueve del mundo espera un duelo muy duro: "Rafa viene a ganar el torneo. Será un esfuerzo monumental, pero Rafa y Novak están acostumbrados, así que lo darán todo hasta el final. Será una gran batalla".

Toni Nadal se confiesa: "Quería que ganara Rafa"

El que también ha sido protagonista tras el partido es Toni Nadal, tío de Rafa y entrenador de Auger-Aliassime. En el debate entre trabajo y familia, el técnico confirmó su postura. "Félix es Félix pero quería que ganara Rafa, este torneo es muy especial para nosotros", dijo en una entrevista para France TV Sport. De hecho, no vivió el partido en el banquillo de su pupilo sino en un palco neutral.