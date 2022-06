Por desgracia para los aficionados del tenis, el ocaso de Roger Federer sigue y cada vez está su retirada como profesional más cerca. El suizo lleva más de un año sin saltar a una pista por una lesión de rodilla, que arrastra desde enero de 2020. Federer se lesionó durante el Open de Australia y desde entonces, aunque no ha dejado la práctica del tenis definitivamente, a sus 41 años trabaja para volver a disputar un torneo oficial, aunque ya sin la continuidad de hace algunos años.

Este periodo de inactividad evidentemente provoca que el que fuera número 1 del tenis haya perdido su posición en el ranking ATP. El último partido del helvético fue en Wimbledon 2021, donde perdió con Hurkacz en los cuartos de final. Así pues cuando finalice la próxima edición en el All England, Federer perderá los puntos ATP de ese torneo ya que no participará saliendo del Top 100 mundial.

23 años después Federer no será uno de los cien mejores jugadores. El suizo alcanzó este hito en su carrera en 1999 y desde entonces ha estado ininterrumpidamente por encima de ese puesto, siempre, como es lógico en uno de los tenistas más laureados de la historia de la raqueta. No obstante y como es habitual en el tenis para grandes figuras que han perdido su ranking por una lesión por ejemplo es lógico que Federer reciba una invitación si quiere participar en el US Open.

La fecha del regreso de Federer a las pistas

Federer que va camino de un año de inactividad tiene marcada en rojo la fecha de su vuelta. Por el momento en el calendario tenístico del genial jugador solo está el Open 500 de Basilea a finales de octubre. Sin embargo entre sus objetivos está disputar la Laver Cup un mes antes del torneo en su ciudad natal. Federer espera compartir equipo con Nadal, Djokovic y Alcaraz en un torneo que celebrará su quinta edición en el O2 Arena de Londres.