El adiós de Rafa Nadal a Wimbledon debido a una lesión en su abdomen ha dado para mucho desde que se anunciase el pasado jueves. El australiano Nick Kyrgios se quedó sin rival en las semifinales en un encuentro que había generado una enorme expectación.

"Lo que duele es que no he podido competir en una situación privilegiada, porque estaba jugando bien y en unas semifinales de un torneo tan importante como Wimbledon. Al final no queda más que mirar adelante y estar en una actitud positiva", aseguró el balear tras confirmarse su retirada.

Tras su retirada, el torneo decidió utilizar la cronología del adiós de Rafa Nadal al torneo londinense para iniciar en su canal de YouTube su vídeo de resumen de la jornada número 12 en el All England Club.

En él se ve al balear roto y abatido en muchos instantes, muy pensativo en el coche que le llevó al hotel para hacer las maletas e ir al aeropuerto, y en unas imágenes inéditas educado y tranquilo despidiéndose de los trabajadores de Wimbledon.