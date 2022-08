Rafa Nadal, que compareció en rueda de prensa tras su debut en el US Open con victoria frente a Rinky Hijikata, mantuvo una tensa conversación con uno de los periodistas que le preguntó sobre un comentario realizado por John McEnroe, extenista y ahora comentarista de Eurosport, en el que afirmaba que el mallorquín goza de un trato de favor por parte de los árbitros que permiten que sobrepase los 25 segundos reglamentarios para ejecutar el saque. Una acusación recurrente a lo largo de la carrera de Nadal de la que el mallorquín ya se ha tenido que 'defender' en numerosas ocasiones. Esta vez, Nadal, sensiblemente molesto con el comentario, respondió: "Creo que es una broma", empezó su respuesta el tenista mallorquín. "Me han puesto muchos warnings a lo largo de mi carrera como tenista. Y nunca ha sido por romper una raqueta o por montar un número en pista, pero sí por el tiempo de saque", señaló en una intervención que se prolongó durante más de dos minutos. "Lo cierto es que tengo un problema: sudo mucho. Cuando juegas en estas condiciones de humedad pasa esto. Hoy hemos tenido un gran problema. Hace un par de años que no tenemos a los recogepelotas llevándonos la toalla, así que tienes que ir a recogerla al sitio más lejano de la cancha. Por eso, ahora no siempre voy a buscarla para no perder tiempo. No creo que tenga un trato diferente respecto al resto", dijo.

"Así que solo por sudar tienes un trato diferente", volvió a preguntar el periodista, interrumpido por el moderador en la sala de prensa con la intención de dar paso a otra pregunta de otro medio. Pero fue Nadal el que mostró interés en continuar con el tema. "No, déjalo", le dijo el de Manacor al moderador, "me siento feliz respondiendo a este tema". "Nunca he dicho eso", fue la respuesta del campeón de 22 grandes. Yo sigo las reglas. Si gasto más de 25 segundos para sacar recibo un warning. Si no, mira el reloj, no sé lo que buscas". Nadal concluyó su intervención afirmando que hablaría del tema con el propio McEnroe.