El australiano Nick Kyrgios aseguró que, ahora que sabe lo que es tener éxito en los 'grandes', siente que "los demás torneos son una pérdida de tiempo", después de caer en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra el ruso Karen Khachanov. El australiano volvió a ofrecer su espectáculo de rabietas, lanzando su raqueta al suelo por la frustración y recibió una advertencia del juez por lanzar una botella a la pista durante la pausa previa al comienzo del cuarto set. Y rompió dos raquetas más tras acabar de perder el partido.

"Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un 'grande', los demás torneos no tienen valor", afirmó en la rueda de prensa posterior a su partido.

"Lo único de lo que se acuerda la gente en un 'grande' es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los 'grandes'. La gente se acuerda de ti por los 'grandes'", insistió sin cuestionarse el trabajo de organizadores y directores de torneos como los ATP250 y ATP500 que pueblan el circuito mundial.

Antes de caer en los cuartos del Abierto de Estados Unidos, Kyrgios fue finalista este año en Wimbledon, cuando perdió ante el serbio Novak Djokovic. El australiano reconoció que se siente "devastado" por la derrota y destacó los méritos de Khachanov.

"Su servicio es quizás el mejor que he visto en este torneo", consideró. "Me siento que o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento", admitió.