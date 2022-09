Pocos como David Ferrer conocen cómo se vive la Copa Davis después de haber ganado tres ediciones y disputado 33 partidos, pero ahora lo vive como director de la competición y deseando que La Fonteta pueda ver a un nuevo número 1 del mundo, en la figura de Carlos Alcaraz. "Le veo con opciones de ganara el US Open, sin duda. Sería espectacular que ganara el Gran Slam y que viniera como número 1 del mundo a València a jugar la Copa Davis", señaló tras la presentación de este jueves en el Palau de la Generalitat de la Fase de Grupos de la Davis en València.

Y es que aunque en caso de llegar a la final, los plazos serían muy ajustados, el de Xàbia confía en que el pupilo de Juan Carlos Ferrero pueda mantenerse en el cuadro de la fase de Grupos de València. "Acaba de ganar, está en semifinales, la idea es que Carlos esté y no hay ninguna noticia al respecto. He podido ver tres sets y me ha encantado el nivel que han mostrado. En los próximos diez años van a ser los jugadores que van a dominar el circuito".

De su próximo rival añadió que "Diafoe está jugando a un gran nivel, en pista rápida, es su mejor superficie, es la semana que mejor tenis ha hecho y será un partido muy duro. A ver cómo recupera Carlos, con 19 años tiene similitudes aunque sin compararlo porque Rafa es único, el mejor de la historia, pero Carlos es un jugador especial".

Además, Ferrer también avanzó la presencia de otro top ten como Aliassime, entrenado por Toni Nadal, en la lista de Canadá, mientras que lamentó que "en Serbia hemos tenido mala suerte porque la semana pasada, Djokovic nos dijo que no podría estar por un problema familiar".

Respecto a los favoritos, Ferrer destaca que "España no es claramente la gran favorita, Estados Unidos, Italia o Serbia tienen grandes selecciones, pero es una de las favoritas. De todas formas, siempre surgen sorpresas, manejar la presión es importante. Por muy buen ranking que tengas, a algunos jugadores les pesa la Copa Davis".

Experiencia propia

De sus experiencias, recuerda que "es una competición histórica, juegas por tu país y tienen un extra de presión. Le das mucha importancia y es la competición que me dio mis máximas emociones. Jugar la Davis en casa o fuera siempre es algo diferente porque es una competición por equipos, sentirte arropado por tu gente, con el público a favor, lo hace más especial. Es donde he vivido las mejores emociones en mi carrera tenística. Especial es que, además de ser histórica y que la han ganado los mejores tenistas de la historia, el hecho de que compites por tu país, no para ti mismo. Hay un equipo alrededor arropándote y ayudándote. No quieres defraudar a tu equipo, sientes una responsabilidad extra y cuando juegas en casa, con el cariño de la gente. La gran acogida que hemos tenido en Valencia del primer día, me enorgullece. La gente quiere venir a a los eventos y ver tenis".

Eso sí, ahora está en la otra parte de la barrera como director. "Lo complicado es estar en la otra parte, te preocupas por otras cosas, jugadores, capitanes, managers, es otra faceta diferente pero me siento bien y cómodo, al estar también como director del Godó ya tienen algo de experiencia y sabes el funcionamiento. Cuando eres jugador no eres consciente del trabajo que hay detrás".

Nuevo formato

Respecto al nuevo formato de competición, destaca David Ferrer que "es un formato donde todos los aficionados de todo el mundo, sabiendo las fechas, tienen ese margen para adaptarse al calendario. Hay cuatro sedes ahora, con 16 equipos, se clasifican 8, dos de cada grupo y en España contamos con un grupo muy duro y difícil, pero bueno para el tenis. Tendremos jugadores top ten".

Por último, destacó que "sigue habiendo entradas para algún partido de España, pero el ritmo de ventas ha sido espectacular y eso es bueno, que la gente en València y la Comunitat Valenciana quiera ver tenis.