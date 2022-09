Carlos Alcaraz lo ha ganado todo este año, en el que con su primer Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, que conquistó este domingo, se agenció además el número uno del ranking mundial. El murciano llegará en lo más alto del ranking ATP a la Copa Davis, que afronta su fase de grupos en València esta semana.

Con su primer Grand Slam y el número uno bajo el brazo Carlos Alcaraz emprenderá rumbo a España esta misma noche en un vuelo privado para que esté lo antes posible entrenando junto al resto del equipo en L'Alqueria del Basket.

Un nuevo reto para la principal raqueta del tenis español que esta previsto que llegue en la mañana del martes a Valencia para unirse al conjunto de Sergi Bruguera, que desde el domingo ya prepara su puesta en escena en la Copa Davis con dos tenistas de la terrera como Roberto Bautista y Pedro Martínez Portero.

Alcaraz se unirá al equipo que componen Roberto Bautista, Albert Ramos que sustituyó a Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers que ya tomaron contacto con la pista del Pabellón Municipal de la Fuente de San Luis.

Debut el miércoles contra Serbia, sin Djokovic

España debutará contra Serbia el miércoles aunque es previsible que Alcaraz quede al margen del enfrentamiento para ganar horas de recuperación después de dos semanas intensas en el Abierto de Estados Unidos y se adapte totalmente al cambio horario respecto al de Nueva York.

No obstante, este lunes Sergi Bruguera, capitán del equipo, no lo descartó del todo: "No puedo confirmar si Carlos estará para jugar el miércoles hasta que llegue, veremos cómo está y hablemos con él. Llega el martes por la mañana y veremos cómo se encuentra, cuando antes esté, mejor", apuntó.

Bruguera comentó que vieron la final de Alcaraz ante Casper Ruud en la habitación del hotel y apuntó "que sea el número uno más joven de la historia con una diferencia de un año y pico, no hay más palabras, lo dice todo".

El número uno más joven de la historia estará en condiciones para la segunda eliminatoria del equipo español, el viernes frente a Canadá. La Armada completará su participación en esta fase de grupos el domingo contra Corea del Sur. "Serbia tiene un grupo muy homogéneo, con cuatro jugadores de gran nivel. Evidentemente con la baja de Djokovic no es tan fuerte pero siguen siendo fuertes, son todos de un nivel exquisito", explicó Bruguera sobre sus rivales. "Canadá está reforzada con la inclusión Félix Augier-Aliassime y Pospisil siempre es un gran jugador de Davis y un especialista en dobles. Corea tiene con Kwoon un gran número uno, ha ganado torneos y del resto, la verdad, no tengo muchas referencias", agregó.

Una pista extrañamente "lenta"

El capitán español hizo incidencia en el estado de la pista, al indicar "nos ha sorprendido que es muy lenta y tendremos que adaptar nuestro sistema de juego y también mental porque serán partidos con muchos intercambios, habrá que trabajar más y habrá bastante batalla", concluyó. Los dos primeros clasificados de cada una de las cuatro sedes -Glasgow, Hamburgo, Bolonia y Valencia-, se clasificarán para las finales de la Copa Davis que se disputarán en noviembre en Málaga.