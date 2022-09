Esta es la emotiva carta en inglés que Roger Federer ha colgado y compartido y leído en redes sociales en un vídeo de unos cuatro minutos, y con la que ha anunciado que la Laver Cup de la próxima semana será su último torneo. Una competición al estilo de la Ryder Cup de golf que promueve el propio tenista helvético, en la que probablemente se despedirá con un dobles junto a Rafa Nadal, y en la que hay un clamor popular para que se incluya en el equipo europeo al último número uno, el español Carlos Alcaraz.

Una carta que reproducimos traducida a continuación, y que ha conmocionado el mundo del tenis que esta semana disputa la fase de grupos de la Copa Davis en cuatro ciudades, entre ellas València. Y tras la que se han producido numerosas reacciones. Un mundo del tenis que hace dos semanas asistía también al adiós de Serena Williams.

"A mi familia del tenis y más allá,

De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis rivales y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos vosotros.

Como muchos sabéis, los últimos tres años me he enfrentado a desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a un buen nivel competitivo. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer que es el momento de terminar mi carrera competitiva.

La Laver Cup, la próxima semana en Londres, será mi último evento ATP. Jugaré más al tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el circuito.

Esta es una decisión agridulce porque voy a echar de menos todo lo que me ha dado el circuito. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Me regalaron un talento especial para jugar al tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible.

Me gustaría agradecer especialmente a mi increíble esposa Mirka, que ha vivido cada minuto conmigo. Ella me ayudó a calentar antes de las finales, vio innumerables partidos incluso cuando tenía más de ocho meses de embarazo y ha soportado mi lado tonto en el camino con mi equipo durante más de 20 años. También quiero agradecer a mis cuatro maravillosos hijos por apoyarme, siempre ansiosos por explorar nuevos lugares y crear grandes recuerdos en el camino. Ver a mi familia animándome desde la grada es un sentimiento que guardaré para siempre.

También me gustaría agradecer y reconocer a mis queridos padres y a mi hermana, sin quienes nada sería posible. Muchas gracias a todos mis antiguos entrenadores que siempre me guiaron en la dirección correcta... ¡han sido maravillosos! Y a Swiss Tennis, que creyó en mí cuando era un jugador joven y me dio un comienzo ideal.

Realmente quiero agradecer y reconocer a mi increíble equipo, Ivan, Dani, Roland, y particularmente a Seve y Pierre, quienes me han brindado los mejores consejos y siempre han estado ahí para mí. También a Tony, por administrar creativamente mi negocio durante más de 17 años. Sois todos increíbles y me ha encantado cada minuto con vosotros.

Quiero agradecer a mis leales patrocinadores, que son como socios para mí; y los equipos y torneos que trabajan arduamente en el ATP Tour, que constantemente nos recibieron a todos con amabilidad y hospitalidad.

También me gustaría agradecer a mis rivales en la pista. Tuve la suerte de jugar muchos partidos épicos que nunca olvidaré. Luchamos limpiamente, con pasión e intensidad, y siempre hice todo lo posible por respetar la historia del juego. Me siento sumamente agradecido. Nos llevamos al límite unos a otros y juntos llevamos el tenis a nuevos niveles.

Sobre todo, quiere rendir un agradecimiento especial a mis increíbles fans. Nunca sabréis cuánta fuerza y confianza me habéis dado. La sensación de entrar a estadios llenos ha sido una de las grandes emociones de mi vida. Sin vosotros, esos éxitos se habrían sentido vacíos, en lugar de llenos de alegría y energía.

Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble. Si bien a veces parece que pasó en 24 horas, también ha sido tan profundo y mágico, como si ya hubiera vivido toda mi vida. He tenido la inmensa fortuna de jugar frente a vosotro en más de 40 países diferentes. He reído y llorado, sentido alegría y dolor y, sobre todo, me he sentido increíblemente vivo. A lo largo de mis viajes, he conocido a muchas personas maravillosas que seguirán siendo amigos de por vida, que siempre dedicaron tiempo de sus ocupadas agendas para venir a verme jugar y animarme en todo el mundo. Gracias.

Cuando comenzó mi amor por el tenis, yo era recogepelotas en mi ciudad natal de Basilea. Solía mirar a los jugadores con una sensación de asombro. Eran como gigantes para mí y comencé a soñar. Mis sueños me llevaron a trabajar más duro y comencé a creer en mí mismo. Algunos éxitos me dieron confianza y estaba en camino al viaje más increíble que me ha llevado hasta este día.

Por lo tanto, quiero agradeceros a todos desde el fondo de mi corazón, a todos los que han ayudado a hacer realidad los sueños de un joven recogepelotas suizo.

Finalmente, al juego del tenis: te quiero y nunca te dejaré.

Roger Federer".