La fase de grupos de la Copa Davis se despide este domingo de València hasta el próximo año, y lo hace con la emoción del pase de España a los cuartos de final en juego. El equipo español llega al último cruce frente a Corea del Sur (16:00 horas, #Vamos) dependiendo de sí misma. La victoria frente al combinado asiático garantizará la presencia española en la lucha definitiva por el legendario título de la ‘Ensaladera’, que se desarrollará en Málaga entre los próximos 21 y 27 de noviembre.

La eliminatoria del sábado entre Canadá y Serbia marcó el trayecto de España hacia las Finales. Tras el triunfo de los serbios (2-1), el panorama se aclaró totalmente. Un triunfo contra Corea del Sur, ya sea por 3-0 o 2-1, lanzará a los españoles como primeros de grupo gracias a su mejor balance de victorias, en un triple empate, tras el 3-0 endosado y la ajustada derrota con los canadienses. Pero si perdiera ante los surcoreanos, España se quedaría fuera. Esa es la única baza que le queda a Serbia. Canadá aseguró la segunda plaza y podría ser la primera si hay una debacle española.

El capitán del equipo, Sergi Bruguera, dejó claro después de la derrota del viernes que prefería no hacer cábalas y que lo único que lo preocupaba era completar la mejor preparación posible con vistas al choque de hoy ante los surcoreanos. "No voy a hacer cábalas, porque no depende de mí. Vamos a centrarnos en lo que depende de nosotros, voy a preparar lo mejor posible a mi equipo para pensar solo en ganar el domingo. Carlos (Alcaraz), con un día de descanso y un día más jugando aquí, estará al cien por cien para el domingo", declaró el seleccionador.

Carlos Alcaraz y Roberto Bautista se entrenaron en la pista número 1 de L’Alqueria entre las 11:00 y las 12:30 h del mediodía. España no quiere ser presa de un exceso de confianza al enfrentarse, sobre el papel, a la selección más débil del grupo. Por lo que la previsión era que las dos primeras raquetas del equipo nacional salieran a sentenciar la clasificación sin ningún tipo de contemplación. Además, Corea del Sur ha dado muestras del peligro que tiene. En la primera jornada, Soonwoo Kwon, primer jugador surcoreano, fue capaz de deshacerse de Auger-Aliassime (7-6(5) y 6-3), ‘verdugo’ de Alcaraz en su primer duelo como número uno del mundo. En su siguiente eliminatoria, los asiáticos volvieron a arañar otro punto. El dobles formado por Nam y Song se impuso a los serbios Cacic y Krajinovic en dos sets (6-4 y 6-2).

En principio, Alcaraz se enfrentará al número uno coreano Kwon en el segundo de los individuales. Aunque los surcoreanos, ya sin opciones, podrían hacer cambios en la elección de los jugadores. Los capitanes de ambos países tienen hasta las 15:00 h como tiempo límite para anunciar los nombres de quiénes jugarán.

El número uno mundial comentó tras su derrota ante Auger-Aliassime que no había llegado al 100 %, ni física ni mentalmente, tras su victoria en el US Open, y que no se había adaptado del todo en València a una pista más lenta que la del Grand Slam neoyorquino. Al respecto, Bruguera agradece el enorme esfuerzo realizado por el pupilo entrenado por el exnúmero uno del mundo, el valenciano Juan Carlos Ferrero. "Hay que dar las gracias a Carlos por el increíble esfuerzo que ha hecho y su compromiso increíble. Aliassime ha jugado uno de los mejores partidos de su vida y, quizás, a Carlos le faltó un poco de frescura mental y sensaciones a la pista".

El número 2 español será de nuevo Roberto Bautista, que jugaría ante Seong Chang Hong. El de Benlloc está siendo la baza más efectiva hasta el momento del equipo en esta fase de grupos en València, ya que ganó sus duelos con Miomir Kecmanovic (7-6 (5) y 7-6 (5)) y Vasek Pospisil (3-6, 6-3 y 6-3). Salvo cambio de última hora, el dobles lo disputarán nuevamente Marcel Granollers y el valenciano Pedro Martínez.

Si España acaba como líder del grupo B se las verá en las Finales de noviembre con el segundo del A: Croacia o Suecia. El segundo de este grupo, Canadá o Serbia, se cruzaría en la eliminatoria de cuartos con el primero del C, plaza que se disputarán este domingo en Hamburgo Alemania y Australia.