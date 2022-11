No empezó bien Rafa Nadal en las Nitto Finals ATP. Ese torneo que se le resiste año tras año en 11 participaciones. Una derrota en su estreno ante Taylor Fritz por 7-6 (3) y 6-1 fue su primera cosecha. El estadounidense era, en teoría, el rival más flojo del grupo verde, número 9 del mundo y que entró por la baja de Carlos Alcaraz.

Las últimas dos veces que se habían enfrentado habían acabado con reparto de puntos. Nadal derrotó a Fritz en el último Wimbledon, lesionado con una rotura en el abdominal. Y, meses antes, el estadounidense le había ganado en la final de Indian Wells, en la que los dos jugaron lesionados, Fritz en un pie y Nadal con una fisura intercostal.

El servicio, primordial

Este domingo, en Turín, los dos entraron en la pista frescos, conociéndose y dispuestos a decantar el triunfo de su lado. Mantener el servicio era primordial. Y, en el primer set, aunque no hubo roturas, Fritz tuvo tres break points (para el 3-1 y para el 4-3) que no concretó, pero en el tie break no dejó escapar su oportunidad.

Nada mejoró en la segunda manga para Nadal, que fue de más a menos. Fritz esta vez le rompió el servicio en dos ocasiones (3-1 y 5-1), en un juego de 10 minutos en el que el mallorquín salvó cinco break points antes de entregarlo. No hubo más historia. Fritz certificó su triunfo en 1 hora y 37 minutos. La derrota obliga a Nadal a jugarse su continuidad en el torneo el martes ante Felix Auger Aliassime, que en el partido inaugural ante el noruego Casper Ruud cayó por 7-6 (4) y 6-4.

El doble finalista en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos dominó al tenista canadiense, que llegaba a Turín con los mejores resultados en la gira previa indoor, con 27 victorias y tres títulos consecutivos (Florencia, Amberes y Basilea).

La solidez de Ruud

El tenista noruego, semifinalista del torneo el año pasado, aunque no había tenido una buena gira indoor (4 victorias y 4 derrotas), se mostró muy sólido en un partido en el que el servicio fue decisivo sobre la rápida pista montada en el Alpitour de Turín.

El escandinavo (4 mundial) no cedió ninguno y, tras ganar el tie break, logró arrebatárselo a Auger-Aliassime en el segundo set (5-3) para cerrar su victoria en 1 hora y 52 minutos. «El resto ha sido la clave. Ante Casper no puedes ganar tan pocos puntos al resto», reconocía el canadiense.

En la segunda jornada, les tocará saltar a la pista hoy a Daniil Medvedev, en el duelo ruso contra Andrei Rublev (14.00 horas, Movistar) y a Novak Djokovic, que se medirá con Stefanos Tsitsipas (21.00 horas, Movistar).