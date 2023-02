Este lunes 13 de febrero comenzó el Abierto de Argentina que se celebra en Buenos Aires y que cuenta con Carlos Alcaraz como primer cabeza de serie en su regreso a las pistas tras cuatro meses alejado del circuito por diversas lesiones. La primera jornada deparó ayer un duelo valenciano entre Pedro Martínez Portero y Bernabé Zapata Miralles que se saldaba con victoria para Zapata por 6/1, 3/6 t 6/4. Bernabé Zapata Miralles, que ha llegado a este torneo situado en la posición 74 de la ATP se medirá ahora en segunda ronda al argentino Diego Schwartzman (32) exento de la primera ronda.

Carlos Alcaraz, favorito

Carlos Alcaraz, que todavía no ha debutado este año y mantiene su segunda posición en la clasificación mundial de la ATP tras el serbio Novak Djokovic, quiere comenzar a sumar puntos en el torneo de Buenos Aires en el reaparece y en el que debutará contra el ganador del partido entre el italiano Fabio Fogini (66) y el serbio Laslo Djere (57): «Va a ser mi primer torneo desde que me lesioné en París», recordaba el murciano en su comparecencia ante la prensa en Buenos Aitres que disputó su último partido el pasado 4 de noviembre en el ATP Masters 1000 de París-Bercy. «Han pasado ya cuatro meses desde entonces. Pero siempre vengo pensando y queriendo ganar, aunque sé que no será fácil, después de tanto tiempo sin competir». Alcaraz aspira a seguir los pasos de su entrenador, el valenciano Juan Carlos Ferrero que ya ganó en el torneo argentino en 2010.

Expectación por ver a Alcaraz

Carlos Alcaraz lució cuerpo en Buenos Aires donde esta semana disputa el Abierto de Argentina. El número 2 despertó gran expectación entre los aficionados.