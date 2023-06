Hace justo 20 años, el 8 de junio de 2003 Juan Carlos Ferrero lograba el mayor hito de su carrera deportiva al proclamarse campeón de Roland Garros tras superar en la final al neerlandés Marin Ververk. Ahora, el valenciano ha regresado a París con el objetivo de conquistar otra copa de los Mosqueteros, esta vez como entrenador y de la mano de su pupilo, Carlos Alcaraz: «Estamos contentos de vivir una nueva experiencia con uno de los mejores de la historia. Gane o pierda le hará crecer. Con 20 años todas las experiencias te hacen crecer. Después de algunos de los partidos que perdió el año pasado le dije que le harían crecer y así fue, a veces se aprende más de las derrotas que de las victorias», asegura Ferrero.

Así ve el partido ante Djokovic

Para meterse en la gran final y optar a su primer Roland Garros y emular a su entrenador, Carlos Alcaraz tendrá que superar primero en semifinales este viernes 9 de junio a Novak Djokovic:«Novak es de los mejores de la historia, estos jugadores encuentran soluciones donde otros no las encuentran. Estudiarán el partido, saben cómo juega Carlos y harán una táctica. Novak no va a dar su brazo a torcer aunque Carlos gane el primer set 6-2». Aunque su pupilo se está mostrando más sólido que el serbio durante todo el torneo, como ya demostró en cuartos de final ante Tsitsipas, Ferrero afirma que se han preparado para enfrentarse «al mejor Djokovic» y que el serbio suele ir «de menos a más» en los torneos y que tiene «todas las cartas» para afrontar el partido: «Nos esperamos al Novak más fino, hemos visto muchas veces el nivel que puede dar cuando está al máximo y no nos esperamos nada menos».

Ferrero confía en su pupilo

Ferrero confía en la potencia física del murciano: «Carlos está con una velocidad muy buena, si consigue mantenerla y controlar el partido puede decantarlo de su lado» pero no quiere hablar de favoritos y que ambos llegan muy motivados: «Los dos son muy buenos y están en un buen momento. Novak lucha por la historia, Carlos por su segunda final en un Grand Slam. Son objetivos diferentes pero super importantes para ambos. Darán el 200 %», aseguró. Ferrero negó que su pupilo tenga «ansiedad» y consideró que tener «ganas de jugar el partido es algo positivo». Sobre si ve a Alcaraz campeón este domingo, afirmó: «Tenemos la ilusión de poder pensar en grande y ganar torneos muy bonitos, pero adelantarnos a eso es ir muy rápido», dijo.

Paso a paso

El valenciano quiere ir paso a paso: «Con la edad que tiene y las cosas que ha conseguido, tentemos que creer mucho en él, pero adelantarnos al futuro es un error. Hay que ir paso a paso. Estamos en semifinales y por supuesto creeremos en la posibilidad real de ganar si nos metemos en la final pero no hay que adelantarse».