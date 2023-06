Carlos Alcaraz, que venció este martes 20 de junio en su debut en Queen's, aseguró que se pone vídeos de Roger Federer y Andy Murray para mejorar sus prestaciones sobre hierba.

El español venció al francés Arthur Rinderknech por 4-6, 7-5 y 7-6 (3), en dos horas y media de encuentro, para sumar su quinta victoria en esta superficie y avanzar a segunda ronda de Queen's.

Adaptándose a la hierba

"Ha sido el primer partido en hierba de la temporada y es difícil al principio. La hierba nunca es fácil. Durante el parido pensaba que iba a ir a mejor, que me sentiría mejor. Necesito esto, horas en pista, jugar todo lo que pueda. Para mí es bueno tener un partido así de duro", explicó el murciano en rueda de prensa.

Un torneo de preparación

"Mis expectativas en este torneo no son muy altas", reconoció Alcaraz, que nunca había ganado un partido en hierba fuera de Wimbledon. "He jugado dos torneos en hierba en mi carrera, solo he jugado siete partidos. No he jugado mucho aquí. Tengo que jugar más, echar más horas en pista, coger más experiencia. Mis expectativas de ganar este torneo no son muy grandes", señaló.

Sobre su capacidad para ganar partidos incluso cuando no juega bien, Alcaraz dijo que está aprendiendo a conseguirlo.

Lo importante, la victoria

"Jugamos muchos partidos, muchos torneos durante el año y no vas a jugar al máximo nivel todos ellos. Hay un alto porcentaje de partidos que no vas a estar a gusto. Y como dijo Rafa (Nadal), esos partidos hay que sacarlos. Estoy aprendiendo a conseguirlo, a jugar mal, pero estar bien mentalmente para sacarlo. Hoy no he jugado a un gran nivel, pero también es por la superficie. Poder sacarlo te da mucha confianza", subrayó.

Aprendiendo de los mejores

Una de las claves para mejorar en la superficie más traicionera del circuito, además de disputar más partidos, es copiar a los mejores.

"Eso ayuda bastante. Siempre he dicho que en hierba te tienes que mover bien y a partir de ahí todo lo demás. Hablando por mí, me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray, que son de los jugadores que mejor se mueven en hierba. No voy a hablar de Djokovic porque resbala como si fuera tierra y eso no va a ser mi caso. Ya no es cómo golpean, porque cada uno tiene su estilo, pero ver cómo se mueven, e intentar imitarlos", explicó.

De ganar el torneo, Alcaraz se convertiría en el cuarto español en vencer en Queen's, tras Andrés Gimeno, Rafael Nadal y Feliciano López.

"Me gusta ver mi nombre en los ganadores de los torneos más históricos. Este torneo es tan emblemático que me encantaría algún día ver mi nombre como ganador", afirmó.