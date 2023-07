Novak Djokovic no pudo igualar los ocho títulos de Wimbledon de Roger Federer, pero a pesar de su frustración por la derrota, no dudó en felicitar a Carlos Alcaraz, sobre todo por su gran final de partido. "Tengo que empezar con alabanzas hacia Carlos y su equipo", dijo Djokovic en el discurso de la ceremonia de trofeos. "Vaya calidad al final del partido, cuando has tenido que cerrarlo. Has sacado tiros buenos en los grandes momentos y te lo mereces totalmente. Es increíble".

Los datos de la histórica victoria de Alcaraz en Wimbledon Además, admite 'Nole' que le ha sorprendido su espectacular adaptación a la superficie de Wimbledon. "Pensaba que tendría problemas contigo sólo en tierra y en cemento, pero no en hierba, pero este año ha sido una historia completamente diferente. Enhorabuena, ha sido increíble cómo te has adaptado a la superficie, habías jugado sólo un par de veces aquí", al margen de su reciente título en Queen's. Rafa Nadal, de los primeros en felicitar a Carlos Alcaraz por su Wimbledon La cara y la cruz "Sobre mí, nunca te gusta perder esta clase de partidos, pero cuando se asienten mis emociones, tendré que estar agradecido. He ganado muchos partidos parejos en el pasado, como la final de 2019 contra Roger, así que quizás si hubiera perdido más finales hubiese ganado esta".