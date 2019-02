Dubljevic: "A Rafa Martínez deberían hacerle una película"

Eurocup. Motivo por el cual, la competición europea le ha hecho una entrevista en la que da muchas claves sobre cómo afrontan los taronja las próximas eliminatorias. Pero no solo eso, sino que también se rinde a su capitán, a Rafa Martínez, hacia el que se deshace en elogios. « Ver a Rafa levantando el título de la Eurocup sería la mejor historia que he visto en mi vida. Sería algo maravilloso. Es nuestro líder tanto dentro como fuera de la cancha y por primera vez en su carrera ha tenido una lesión seria al principio de temporada. Ahora, ha vuelto y está cada día más fuerte. Y tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador que gana tres títulos de la Eurocup. Si eso pasa, deberían hacer una película sobre él (risas)», confesó el siempre diferente 'Dubi'.

El pívot montenegrino, en la misma entrevista, reconoce que no han olvidado la final perdida ante Unicaja en 2017. «Por supuesto que la final de hace dos años es una motivación extra para nosotros. Lo que pasó ya pasó y ahora tenemos que proteger nuestra pista. Hemos trabajado muy duro para conseguir la ventaja de campo y espero que si volvemos a clasificarnos para la final, ante Unicaja o ante cualquier otro equipo, esto no nos vuelva a pasar otra vez. En cualquier caso, es una experiencia más. Pasó hace dos años y espero que no se repita», confiesa el montenegrino sobre la final de 2017.



Por último, Dubljevic reconoce que esta es «la edición más dura de la Eurocup de siempre». «Todos los equipos que están peleando por ganarla podrían perfectamente estar compitiendo en la Euroliga. Y en los Playoffs todos los partidos van a ser una final», concluye el pívot montenegrino del Valencia Basket.