Una leyenda de la WNBA con pasado taronja. Allison Feaster vuelve a Valencia como embajadora del Jr. NBA en el Europe & Middle East Training Camp previo al Global Championship que se celebrará en Orlando. La jugadora ya retirada, jugó en el Ros Casares en la temporada 2006-07 después de pasar por Los Ángeles Sparks y Charlotte Sting y antes de recalar en Indiana Fever, todos ellos equipos de la NBA femenina. Sus lazos con Valencia siguen siendo muy fuertes.

La norteamericana ha regresado en esta ocasión con un propósito, ser el referente de los 20 chicos y chicas de nuestro continente en su preparación para el Jr NBA Global Championship: "Estoy muy orgullosa de estar aquí. Siempre he valorado tener estas oportunidades de compartir mis experiencias con niños, con jugadores jóvenes que quieren acceder a torneos, la universidad, a alto nivel". Para ella es esencial que, especialmente las jugadoras, tengan modelos a seguir, "algo muy importante a las jugadoras jóvenes que quieren llegar a ser profesionales". Por ello, participar en este tipo de torneos permite que la vean "para poder ser un ejemplo para ellas".

Lo cierto es que Feaster no desperdicia prácticamente ninguna ocasión para volver a Valencia, donde tiene un gran arraigo: "Cuando me dijeron de venir aquí no lo pensé mucho". La exjugadora asegura que aprovecha "cada oportunidad que tengo de volver a España para visitar a mi gente".

Desde que formara parte de la plantilla del Ros Casares, el equipo de baloncesto femenino ha tenido una gran progresión después de haber sido integrado en el Valencia Basket, el ascenso a Liga Femenina 1 o la creación de L'Alqueria del Basket. Feaster ha visto grandes avances pero manteniendo la esencia: "Veo las instalaciones, que son impresionantes, pero lo que no ha cambiado mucho es la gente. Esteban, Toni... Hay muchas personas que siguen en este club, que creían en este club hace muchos años y ahora están aquí haciendo algo muy importante en la liga femenina. Muy orgullosa de haber jugado aquí y de venir como embajadora del Jr. NBA".

No era la primera vez que la norteamericana pisaba las instalaciones taronja pero asegura que no ha visto muchas parecidas y que "es genial que chicos y chicas puedan venir aquí y tener un sitio digno del trabajo que hacen". Sin embargo, muchas de sus visitas a Valencia han pasado más bien por la Fonteta. La exjugadora de la WNBA está siguiendo muy de cerca la evolución del equipo femenino: "Vine varias veces a ver algún partido de liga regular y vine también en playoff. Lo que hicieron después de haber subido a la categoría fue impresionante. Creo que este año van a hacerlo aún mejor. Poco a poco van a llegar donde quieren llegar".