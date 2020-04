San Emeterio: "Juan Roig está haciendo algo impresionante en Valencia"

El jugador del Valencia Basket, Fernando San Emeterio, intervino la pasada semana en el programa 'Confinados Sin Basket', dentro del canal de Youtube de SergioBasket_vlogs. Casi una hora de conversación en el que, en clave de tertulia y un tono muy distendido, hizo un repaso a su trayectoria deportiva, habló de los títulos y contó numerosas anécdotas.



En clave Valencia Basket confesó estar "muy contento. Ha ido todo bien. En su momento fue una decisión difícil, la de salir de Baskonia, porque siempre estás cómodo y me sentía querido, pero creo que era lo mejor, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Y la verdad es que aquí estoy encantado, conseguimos ganar otra liga, así que muy contento, la verdad".



En este sentido, habló del proyecto de futuro de la entidad taronja y admitió que "la verdad es que Juan Roig está haciendo algo impresionante aquí, está creando algo difícil, que es que en una ciudad tan grande se empieza a crear una masa social importante entorno al baloncesto, a través de L'Alquería del Basket, muchos chavales empiezan a jugar desde pequeños, las instalaciones son brutales, y los chavales empiezan desde cuatro años jugando en parqué con marcador electrónico, los padres tienen allí cafetería y todo para ir€ Todo eso hace crear un ambiente entorno al baloncesto muy chulo, y eso en el futuro seguro que va a dar buenos frutos. El basket femenino también, el proyecto del Valencia Arena que quieren hacer€ está a full".



Además, hablando de nombres propios, destacó a Rafa Martínez como el compañero más divertido que ha tenido junto a Marcelinho Huertas. "Puede que el jugador más cachondo sea Marcelinho, el más alegre, Rafa Martínez también, son parecidos de carácter", señaló.



También tuvo palabras para el director deportivo taronja, Chechu Mulero, al que conoce desde que jugaba en las categorías inferiores del CB Valladolid. "Él era asistente del primer equipo, y yo de pequeño iba a los campus de allí de Lalo García, y él era entrenador de los campus, y ya desde entonces me apartaba, me pedía que entrará por la izquierda, me ponía a hacer izquierda, derecha, izquierda, y no había manera. Luego fue coordinador de cantera del Fórum. Y cuando tenía 13 o 14 años era el que me decía: tú ahora juegas con juniors, ahora con cadetes€ porque a veces subía con los mayores. Luego fue mi primer entrenador en Valladolid cuando se va Aranzana, osea que fue mi primero. Lo he tenido en varias edades", señaló el alero.



En cuanto a sus planes de futuro, además de "este año en Valencia" confirmó que su "idea es seguir jugando hasta el día que me canse o que físicamente no pueda más, o realmente vea que no puedo hacer lo que yo quiero. Este año me estaba encontrando bien, mejor incluso que el año pasado. Había cambiado algún tema de alimentación y la verdad es que me estoy encontrando muy bien, y mi idea es seguir jugando, pero el futuro a saber. Lo mismo te meten aquí en casa un año y luego ya no arrancas, ya veremos a ver cómo va".





Más allá de estas cuestiones relativas al Valencia Basket, San Emeterio también habló de sus diferentes etapas deportivas, de rivales y momentos que le han marcado. Estas fueron todas sus impresiones:Siempre recuerdo que solo jugué en un carretón defendiendo a, pero fue algo que todavía tengo pesadillas. En un metro que me hizo para un lado y para otro yo tuve que dar cuatro pasos, él solo hizo pim pam, y yo me tuve que desplazar como cuatro pasos. Y luego salió para el otro lado y yo gritaba cambio, cambio, cambio por ahí y tiró y la falló, y miraba al banquillo diciendo: Joe! qué defensa he hecho. Esto fue en un amistoso que jugamos en. En lano jugué, solo salí al final para hacer una falta que Sergio no quería hacer, por cierto. Pero yo decía, cómo no la vamos a hacer, en la final olímpica. Y yo durante el partido vi un momento que a ellos los vi con cara de susto, pero claro, luego salieron dos o tres y nos ventilaron. Luego también tuvimos la mala suerte de que justo ale dieron un golpe y se tuvo que sentar€ hubo ahí un poco de desconcierto, pero hubo un momento que les vi diciendo: cuidado que estos nos ganan.El primer partido fue súper raro, que él llega, que jugábamos contra elen casa, y la verdad que impresiona, que un tio de su trayectoria entre al vestuario y esté al lado tuyo, y yo me acuerdo que en el descanso de ese partido que estábamos igualados contra el Barça nos dice: "estáis jugando una buena defensa y los campeonatos se ganan con una buena defensa, porque una buena defensa es como una buena€ (gesto para referirse al pene)" y todos pensando que estaba zumbado. Y me acuerdo de que hubo un entrenamiento que nos miramosy yo, y dijimos uhhh este como juegue así ojo. Hubo un entrenamiento que le vimos que podía romperla toda. A la mañana siguiente fue cuando ya su cuerpo dijo basta. Ha sacado un libro en el que habla sin ningún problema de toda su vida. Parece que ahora está más centrado.A mí primero, porque fue el que me puso a jugar, confió en mí, me decía: metete en los pantalones del que tengas que defender. Y siempre he estado agradecido y siempre que le veía se lo recordaba. Luego, el primer entrenador serbio que tuve y aprendí la filosofía que tienen, me parece un genio en la gestión de grupos, una capacidad brutal, luegoen mi primera época en, que fue el primero que me dijo: Oye, muy bien, vienes de hacer un muy buen año con Pesic, pero hay que seguir, tienes que dar un paso más. Y me costó al principio, porque empecé a jugar un poco peor, y él fue conduciéndome y terminé jugando bien. Luego, que para mí es alguien que todo el mundo habla de su exigencia física, pero por encima de eso es una persona que es un señor, es honesto, no te va a fallar nunca, siempre va de cara, y luego te hace ver que todo lo que has conseguido por él te lo has trabajado, y que nadie te ha regalado nada. Y hablando con, estábamos en la selección, y todo el mundo piensa que Marc con Dusko acabó mal, que lo echó del Barça, pero a él le hizo ver que tenía que tomar otro camino, porque en Barcelona no se cuidaba, y es algo que siempre le agradecerá a Dusko. Y siempre recordaré en cada minuto que consigues con él te lo has ganado, y eso es algo muy importante. Luego también, que es alguien que me dio la oportunidad de poder vivir esta experiencia, el agradecimiento es mutuo, de como tiene todo organizado, planificado, y no se sale del guion pase lo que pase, es algo también interesante, y con Pedro Martínez en esta última etapa, ya más veterano, me sorprendió porque con 22 años analizas menos, y me sorprendió, entiendes un poco más y sabes la importancia que le da a los pequeños detalles, no hace nada especial pero las pequeñas cosas hay que hacerlas bien hechas, y la simplicidad bien hecha, y eso le lleva a que sus equipos juegan muy bien a baloncesto, por encima de títulos o no títulos. Aquí en Valencia nos hizo ganar la liga haciendo un baloncesto de un nivel espectacular. Yo aún veo los videos, y la verdad es que es espectacular.Voy a filtrar y voy a elegir jugadores que yo conozco personalmente también. Entonces de base pongo a€ voy a poner a Pablo, para que me controle un poco el ganado que voy a meter, luego voy a poner ade dos, me meto a mí de tres, y luego ay a. Marc abre el campo.Yo cuando era pequeño en Valladolid jugaba de base, entonces me he fijado más en bases que en treses, luego de más mayor a mí me gustaba mucho, me parecía brutal, y luego me gustaba mucho Carlos Jiménez, a otro nivel, entendía que ese rol que hacía era brutal, y en la selección era impresionante lo que hacía para el equipo. Y luego cuando entrené contratambién, era muy duro. Dusko tiene una manía que es que cuando eres titular está muy bien, pero cuando eres suplente sufres. Hacía que la última media hora del entrenamiento solía hacer 5 por 5 a media pista y era los titulares atacaban hasta que él decía que cambio, entonces claro, en ese primer año mío Pete jugaba 32, y yo 10 u 8 minutos por partido, entonces yo me tiraba 25 minutos defendiendo a, y daba igual si la metía o la fallaba que tú ibas a seguir defendiendo. Entonces era psicológicamente durísimo, además eran jugadas para él de posteo y de moverse, y yo iba detrás todo el rato. Y claro, tenía 23 años, querías intentar jugar algún minuto más, y bua aquel año fue duro. Y cuando quedaban cinco minutos para el final te decía cambio, y eran dos ataques y a la ducha. Pero bueno, aprendes mucho defendiendo 25 minutos a un tío como Pete Mickeal.Siempre me ha gustado invertir, me he intentado formar bastante también, y sí, invierto bastante en bolsa, muchos me llaman bróker, pero el concepto para mí es diferente, es una inversión más a largo plazo, el poseer empresas a través de la bolsa y dejarlas ahí que maduren. Me gusta bastante, pero todavía no puedo dar consejos.No lo sé, realmente es lo único que he hecho y que sé hacer, pero no sé lo que me va a apetecer. Es algo que todavía no he decidido, estoy centrado en esto€ es algo que empiezas a pensar, pero todavía no he llegado a la conclusión. Luego hablo con el Chapu Nocioni, por ejemplo, y él está encantado sin hacer nada. Si no fuera porque la gente te dice que hagas algo que lo vas a pasar mal, yo estoy muy bien. Pero sí que es verdad que algo habrá que hacer, y depende también muchas veces de oportunidades que se van dando y de dónde te va llevando la vida. Cuando acabé selectivo mis padres me pagaron un año de universidad para su conciencia, y me dijeron que si quería aprovecharlo me iban a seguir pagando el resto de años, y si decidía no aprovecharlo me darían de baja. Elegí periodismo, pero no fui ni por clase, un desastre.