Carles Duran: "Durante la competición Prepelic ha perdido la cabeza"

Carles Duran, técnico que conoce perfectamente el Valencia Basket y actual entrenador del Joventut, aseguró sobre Klemen Prepelic, fichado recientemente por el conjunto taronja y al que dirigió esta última campaña que "he tenido jugadores con carácter, pero este año en algún momento me ha sobrepasado –en referencia al gran número de técnicas con las que fue sancionado el pasado curso–. Le he intentado ayudar pero durante la competición ha perdido la cabeza".

Fue en una entrevista a L'Esportiu, donde también confesó al periodista Xavi Ballesteros que el escolta esloveno tampoco se adaptó al vestuario y "se salió del camino" junto a Alen Omic. "Son extraordinarios y buenos jugadores. Pero son íntimos amigos y en algún momento no han entendido o no los hemos ayudado y han salido del camino que queríamos. La gente que tenía más peso en el vestuario como el Ventura o el Xabi (López-Arostegui) no han sabido integrarlos y han hecho un grupo paralelo. Lo que nos ha pasado es responsabilidad de todos", subrayó el preparador de la Penya.



¿Futuro 'taronja' de Nenad Dimitrijevic?



En esa misma entrevista, Duran también hablo sobre el futuro de Nenad Dimitrijevic, sobre el que incluso reconoció que podría estar muy cerca del Valencia Basket. "La Peña le hizo una oferta de ampliación de contrato muy buena. Nos dijo que no. Él tendrá sus motivos, y parece que el Valencia lo puede adquirir. Si al final se hace, es una buena operación para el Joventut, para que dentro de un año termina contrato y marcharía libre", señaló el de Vilassar de Mar.

"Este año le he pedido más compromiso. Si se queda deberá tener claro hacia dónde va el equipo y el club. Si no sube al carro tendrá un año muy difícil. La Peña ya no juega para que la utilicen como trampolín. El Joventut juega para ganar. No es un escaparate para hacer sus números. El ejemplo es el Xabi (López-Arostegui), que renovó porque quería crecer con la Peña", sentenció el extécnico taronja.

Recordemos que la idea inicial desde La Fonteta si finalmente se cierra el fichaje del jugador sería dejarle cedido un año en Badalona. Algo que Carles Duran también matiza pues "no podemos contar con jugadores que tengan la cabeza en otro sitio".

"Lo que pasó en el último partido de la fase final, que no jugó porque supuestamente tenía problemas físicos ya son pasado. Cuando digo tener ambición me refiero a ganas que el equipo juegue bien, que gane, a ganas de hacer vestuario. En definitiva, sentirse de la Peña. Estamos haciendo un equipo que lo tiene. La mejor Peña de la historia tenía jugadores que sentían el Joventut. Hay que ser de la Peña no para marcharse sino para hacerla grande", insistió Carles Duran.

