Van Rossom: "La pandemia genera una situación que no es fácil de llevar"

Tras una gran victoria en Kaunas, mostrando dos caras bien diferentes en la primera y la segunda mitad, el Valencia Basket todavía hizo más evidente esa metamorfosis dos días más tarde en el choque ante el Casademont Zaragoza. Dos encuentros en los que tocó remontar, en los que hubo que sufrir y siguió evidenciándose cierta irregularidad, pero que acabaron en triunfo con una magnífica imagen en el tramo final.

«La pretemporada fue muy buena, tuvimos muy buenas sensaciones, pero nos ha costado arrancar. Está claro que las competiciones que jugamos son duras, todos los equipos juegan duro y parece que nos cuesta un poco entender esto. Incluso después de una buena victoria en la Euroliga luego tienes que estar listo para jugar otro partido en el que no te van a regalar nada», reconoció Van Rossom. El base belga, que tuvo 'descanso' precisamente este sábado en este último partido, reconoció en una entrevista a SUPER que «el equipo está un poco inconsistente, por eso utilizamos estos últimos días para entrenar bien, sobre todo nuestro ataque. En estático nos costaba lograr buenos tiros y hacer las cosas bien, y todavía hay que trabajarlo un poco más».

Respecto a ese cambio de sensaciones de la pretemporada a la temporada oficial explicó que tal vez «algunos equipos no estaban al cien por cien, o en los partidos oficiales les sale más competitividad. Nosotros tenemos que adaptarnos a esto, tenemos que salir cada partido con la intensidad muy alta porque los otros equipos tienen ganas de jugar contra un equipo como nosotros, un equipo de Euroliga. Sabemos que en ACB todos quieren ganarnos y tienes que prepararte para esto cada partido».

Y es que, explica el base taronja, «jugamos dos competiciones muy duras, algo que en otros equipos de Euroliga no es así. Otros pueden dar descanso a muchos jugadores en sus ligas, que son menos fuertes, pero nuestro caso es distinto y tenemos que adaptarnos». Es por ello que, aunque «el proyecto es ilusionante y está muy guay tener un equipo que sobre el papel pinte muy bien», advierte que «si luego no encaja en la pista, por mucha plantilla que tengas no vas a lograr resultados».

Por eso insiste en que «debemos seguir corrigiendo cosas para ser de verdad un equipo. Eso es lo más importante, y luego ya veremos donde está el techo una vez encaje todo. Prefiero ir paso a paso y no decir que vamos a ganar muchas cosas. No tiene sentido». Si lo tiene, por otra parte, ponerse un objetivo y para el Valencia Basket "lo mínimo es entrar entre los ocho primeros de la Euroliga. Si mejoramos como equipo los resultados van a mejorar también, y a final de temporada el sitio en el que estés no va a mentir. Será lo que has hecho. Podemos tener mucha ilusión o ser en teoría una de las mejores plantillas de la historia del club, pero para mí la mejor plantilla es la que gana».

Así, aunque al belga le «pinta muy bien» la temporada, matiza que «nos falta aún trabajo por delante. Tenemos jugadores nuevos que todos sabemos lo que son capaces de hacer, ahora tenemos que trabajar para que tengan aquí el rendimiento que han tenido en otros equipos. Igual en un rol diferente, pero pueden jugar también su juego. Y en ello estamos, en ir integrándoles».



Condicionados por el COVID-19

La temporada, desgraciadamente, viene marcada por la pandemia del COVID-19 y todo lo que está conllevando. «Es una situación que no es fácil de llevar», admite Van Rossom. «Igual un día juegas un partido, y al siguiente tienes que posponer otro porque hay cinco positivos. Es la realidad en que estamos», señaló, antes de subrayar que «lo único que espero es que la Euroliga se pueda jugar con relativa 'normalidad'. Con los cambios de normativa ves que no termina de estar todo claro, hay incertidumbre y el que lo hará mejor al final será el que mejor se haya adaptado a todo esto».

"Es algo imprevisible ahora mismo, así que debemos intentar controlar las cosas que podemos controlar, protegernos bien cuando vamos fuera, y luego saldrá lo que saldrá, pero si tú has hecho todo lo que tienes que hacer no te tienes que reprochar nada", indicó el del Gante, que quiso dejar claro antes de concluir que "los jugadores son los que más sufrimos los cambios de legislación en cada país o en cada competición. No sabes muy bien a qué atenerte, complica las cosas pero hay que adaptarse. Al final yo sólo soy un jugador y hago lo que me dicen".

