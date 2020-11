Jaume Ponsarnau: "Si nos ha pasado tantas veces, será culpa del entrenador"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, comentó tras la contundente derrota en La Fonteta ante el Hereda San Pablo Burgos que "lo primero es que hemos empezado otra vez equivocados, buscamos sensaciones de jugadores quieren encontrarlas, en ataque peor no en defensa, ellos han jugado con inspiración y cómodos, y jugando muy bien. Hemos cometido el mismo error que otros partidos, de no entrar con la tensión adecuada. Nos lamentamos, nos machacamos y asumo toda la responsabilidad, si nos ha pasado tantas veces, será culpa del entrenador".

"Desde el estrés en demasiados ataques queríamos solucionar cada uno muchas veces por su cuenta y ensuciando muchas veces los espacios. Eso ayudó a la defensa del Burgos y fue desacertado. En defensa hemos leído mal su pick &roll muchas veces, hemos sido proactivos demasiadas veces no con los cinco jugadores y eso ha influido en nuestra mentalidad. Nos han faltado en demasiadas defensas la buena ejecución de algún jugador y eso nos ha penalizado mucho", continuó el preparador taronja.

Respecto al hecho de que, con el partido perdido, haya decidido no dar descanso a hombres como Dubljevic, Kalinic, Labeyrie o Vives en el último cuarto el técnico del Valencia Basket explicó que "estoy en un sitio en el que regalar partidos no entra en nuestra cultura. La mejor forma de prepararnos para el siguiente partido es que estos jugadores tenían que estar en el partido y lucharlo hasta el final. Evidentemente asumo riesgos pero creo que a nivel de mentalidad se tienen que asumir para corregir esto que nos esta pasando".



La opinión de Klemen Prepelic



Klemen Prepelic, por su parte, dio la "enhorabuena a San Pablo Burgos por su victoria", y dijo que tenían "mucho mérito con todos los problemas que han tenido en las últimas tres semanas" . "En el otro lado nos pasa la misma historia, viernes un muy buen partido con energía ante Milán y hoy cambiamos la cara, y debemos cambiar esto lo más rápido posible. Es jornada 9 y la media parte de temporada está cerca y debemos estar entre los 8 primeros para entrar en la Copa del Rey", concluyó.

