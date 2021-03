Jaume Ponsarnau: "El responsable soy yo, no preparé bien a mi equipo"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, no tuvo problema alguno en admitir su "total responsabilidad" en la derrota ante el colista de la Liga Endesa, el Acunsa Gipuzkoa Basket, porque cree que no preparó a sus jugadores para este encuentro tras ganar el viernes a Fenerbhace.

"Gipuzkoa lo ha hecho muy bien y el responsable de la derrota he sido yo porque ha sido un problema mental y no preparé bien a mi equipo", señaló en la sala de prensa tras el encuentro un extécnico del conjunto donostiarra que no puso ningún pero a la dura derrota.

"Han tenido un ritmo defensivo muy bueno y cuando haces bien las cosas atrás puedas hacerlas bien en ataque. Además tuvieron la inspiración necesaria y encontraron al principio muy bien a Okouo", resumió un decepcionado Ponsarnau.

El preparador catalán defendió a sus jugadores menos habituales, que fueron los que tuvieron más minutos en este partido, y les descargó de responsabilidad reiterando en varias ocasiones que la misma era suya y que lo ocurrido "no tiene nada que ver con el partido que jugamos el viernes en Euroliga".

Ponsarnau reconoció "problemas con el plan A" que traía a San Sebastián y luego también admitió que a su equipo "le costó adaptarse porque el rival estaba ya con mucha confianza". Cree que las cosas pudieron ser algo diferentes si hubieran entrado "algunas jugadas que no salieron, mientras ellos encontraron acierto en las suyas, algunas con tiro adicional" y consideró clave "la falta de intensidad en el primer cuarto", en el que los locales marcaron una distancia que devino en insalvable al final de los 40 minutos.

