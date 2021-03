El Valencia Basket se quema ante el colista

El Valencia Basket firmó un pésimo encuentro en la pista del colista de la Liga Endesa en el que, además de caer estrepitosamente por 78-60, Martin Hermannsson sufrió un 'susto' en el hombro izquierdo que veremos si no tiene más consecuencias. Un contratiempo más a sumar al problema de Bojan Dubljevic, que se quedó en Valencia tras el fuerte golpe recibido en la mano derecha en el encuentro ante el Fenerbahçe. Con Sastre como descarte técnico y un plan de partido que pasaba por dar oportunidad a los menos habituales, lo cierto es que en San Sebastián todo salió mal. No hubo energía, ni juego ni acierto. Nada de nada en un choque en el que no puede ni debe servir como excusa el casancio de la Euroliga. La mala imagen mostrada fue mucho más allá de eso.

Peor imposible. Así se puede definir la incomprensible puesta en escena y el partido de un Valencia Basket que cerró el primer cuarto doce puntos abajo (20-8) y 11 pérdidas en su haber. Casi tres minutos tardó Tobey en estrenar el marcador para los visitantes (4-2; min. 3), pero ya por entonces se vislumbraba un cúmulo de despropósitos que llevaron pronto al banquillo a Pradilla y San Emeterio.

Ni el tiempo muerto de Jaume Ponsarnau (9-2; min. 5) ni las rotaciones enderezaron un rumbo que iba a la deriva desde el salto inicial. Okouo se adueñó por completo de la pintura y llevó a los de Marcelo Nicola a una máxima renta de 16 puntos (20-4; min. 9). Afortunadamente, un tiro libre de Derrick Williams y un triple de Prepelic redujo un tanto la renta en un acto para olvidar (20-12; min. 10). Un cuarto en el que los taronja acumularon más pérdidas (11) que puntos (8), sólo 9 tiros de campo, y 2 de valoración de todo el equipo por 26 de su rival.

Pese a que el plan de partido era muy diferente, a Ponsarnau no le quedó otra que dar entrada a hombres como Kalinic o Labeyrie, para los que tenía previsto un mayor descanso en este encuentro. No fue fácil (25-9; min. 12), pero a base de mejorar su defensa y dejar de perder balones el choque cambió de signo.

Un parcial de 2-17 liderado por Louis Labeyrie -13 puntos consecutivos en el segundo acto- obligó a Nicola a parar el encuentro (27-26; min. 16). Parecía que los taronja por fin podían empezar a respirar, pero nada más lejos de la realidad. El Acunsa GBC ajustó su defensa, movió con mayor criterio el balón y logró irse al descanso seis puntos arriba con un último triple de Span (36-30; min. 20).

Tras el paso por los vestuarios el Valencia Basket volvió a las andadas. El equipo seguía sin encontrarse cómodo en la pista, cometía errores y 'regalaba' puntos a un rival cada vez más crecido en el enfrentamiento (47-37; min. 26). No habían ideas, y con Van Rossom 'reservado' para el duelo de Euroliga del viernes en Moscú, tampoco fluidez en el juego (51-39; min. 28). Ponsarnau se vio obligado a dar entrada de nuevo a Kalinic, cuyo efecto fue efímero tras recibir una técnica que le devolvió de nuevo al banquillo antes de alcanzar el último cuarto (53-44; min. 30).

La tragedia planeaba en San Sebastián, y más tras la lesión en el hombro izquierdo de Hermannsson en un lance fortuito con Span (60-46; min. 32). Luego volvería al partido, pero habrá que esperar para ver si no sugen complicaciones a lo largo de la semana. Tras este contratiempo, Van Rossom tuvo que salir a pista por obligación, pero ya había poco que hacer en un partido donde los taronja habían arrojado la toalla y prácticamente renunciado a luchar por ser cabezas de serie en los playoffs. Partido para olvidar. Sin más.

