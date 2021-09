El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, aseguró que no es "una utopía ni una sorpresa" pensar en que su equipo puede este fin de semana ganar a Supercopa, en la que se miden en semifinales al Barcelona, pero apuntó que eso se debe a la ambición del equipo más que a los resultados de la pretemporada. "Vamos a luchar por el primer título, pero las pretemporadas son pretemporadas y las cuatro victorias sirven para lo que sirven. Lo bueno empieza el sábado. Con siete, ocho o nueve jugadores, vamos a ir a ganar, y luego veremos cómo nos sale", afirmó.

No obstante, en una comparecencia ante los medios, advirtió que "no sería lógico" pensar que llegan al cien por cien por el momento de la temporada que es y por las lesiones que aún merman a la plantilla. "Estamos contentos porque llegaremos mejor de lo que hemos estado hasta ahora. Salvo contratiempo llegaremos con Mike Tobey ya integrado y con Klemen Prepelic en disposición de jugar y eso es bastante más de lo que hemos tenido. A partir de ahí a continuar creciendo como lo estamos haciendo", señaló.

Respecto al Barcelona, dijo que no ha visto aún demasiados partidos y no quiso valorar si han mejorado o no su plantilla. "Mirado por encima, no sé si ganan o pierden, pero sí que sé que tienen un potencial enorme", señaló. "En la 'Lliga catalana' tenían un par de bajas interiores como las de Pier Oriola y (Sertac) Sanli, pero es un equipo con muchos jugadores, con mucho potencial y que está llamado sí o sí a ser máximo aspirante a todos los títulos", subrayó.

Respecto a su trabajo de pretemporada dijo que lo que más le ha gustado es "el espíritu a la hora de afrontar los partidos" sin tener en cuenta si tenían bajas o si iban "con gente más joven". "Hemos aprovechado la mayoría de minutos de estos cuatro partidos. De los que menos satisfecho estoy es de que no hemos podido aprovechar la pretemporada para estar todos juntos, hemos tenido demasiadas bajas y eso no nos ha permitido una dinámica normal", lamentó.

Peñarroya habló de la ayuda de los cinco jugadores del LEB Plata que están con el equipo y destacó que han permitido "que sea una pretemporada buena en el día a día y a competir los partidos." "A ellos les está sirviendo como estímulo y motivación y les está enseñando el nivel que deben tener en un equipo como el Valencia y la ACB. Están en un club ideal para seguir con esa trayectoria de crecimiento", destacó.

"Hasta ahora todo son buenas palabras pero no debemos equivocarnos y caer en lo fácil de 'estamos jugando con los chicos, hemos ganado cuatro partidos'. Creo que les haríamos un flaco favor si pensamos que están ya preparados para competir a este nivel pero están demostrando que pueden ayudarnos", añadió.

El técnico catalán no quiso situar el título de la Eurocopa (que garantizaría una plaza en la próxima Euroliga) como el objetivo de la campaña. "Si pensamos en ganar la Eurocopa a primeros de septiembre estamos jodidos porque tenemos un camino tan largo y hay tantos buenos equipos en ese camino a los que tenemos que superar que ahora lo que tenemos que hacer es pensar en baloncesto", afirmó.

"El club tiene ambición desde su máximo representante, que es Juan Roig, hasta el último miembro del cuerpo técnico o del equipo. La ambición es absoluta pero no voy a caer en eso, vamos a hacer un buen entrenamiento hoy y vamos a prepararnos para ganar a cualquier rival. Lo de 'si no ganamos la Eurocopa será un fracaso' o 'si no ganamos la Copa'… milongas", sentenció.

Además, analizó cómo está siendo el acoplamiento a su cuerpo técnico de Fernando San Emeterio tras haberse retirado como jugador al final de la pasada campaña. "Estoy muy contento de su trabajo y el de todo el cuerpo técnico. Está cambiando de rol, pero ya sabía que era un hombre de baloncesto, entiende el juego y aún tiene toques de exjugador que ayudan a ver cosas que la parte más técnica no la ve. Creo que el tema va bastante bien", concluyó.