Paco Olmos, entrenador del Río Breogán, afrontará el domingo un partido especial ante el equipo de su ciudad y en el que se formó, el Valencia Basket, al que considera, por plantilla, uno de los "grandes" de la ACB.

"Siempre es especial volver a Valencia, no solo porque soy de Valencia, sino porque me formé en el Valencia. Conseguí llegar a primer entrenador allí, fue una temporada gloriosa, y siempre le estaré agradecido porque me dio el empujón definitivo para ser entrenador profesional", indicó en declaraciones que facilitó el club gallego.

Olmos aseguró que el equipo 'taronja' es "muy completo en todas las posiciones" y afirmó que su equipo debe "tener físico y energía para competir" y, en segundo lugar, intentar "manejar el ritmo de partido" y "entender dónde pueden" estar las "ventajas" del conjunto celeste.

"Tenemos que recuperar el juego colectivo que en el último partido no tuvimos", comentó el técnico en referencia a la derrota de este jueves ante el Bilbao Básket en el partido aplazado de la duodécima jornada.

Uno de los grandes de la Liga Endesa

"Anímicamente, nos sentimos un punto afectados porque no jugamos bien. En otras canchas hemos competido y tenido opciones, pero ayer fue un mal partido y el equipo es consciente de ello y hay que levantarse y más al tener que jugar en tres días", advirtió.

El Breogán, en palabras de su entrenador, se encontrará a "uno de los grandes de la ACB" ya que cuenta, "junto a Madrid y Barcelona, con una de las plantillas más completas".

"Es un equipo con pocas fisuras, ha cambiado el sistema de Jaume Ponsarnau a Joan Peñarroya, es un equipo más agresivo, más vertical y con un gran equilibrio desde fuera", indicó el preparador valenciano.