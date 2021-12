El Valencia Basket, sin su entrenador, Joan Peñarroya, por culpa de la Covid-19 ha caído frente al Río Breogán de Lugo (97-98) en el regreso a la competición después de los casos de coronavirus que obligaron a aplazar los partidos contra Obradoiro y Bursaspor. El conjunto taronja acusó en la pista el hecho de no haber podido preparar en grupo el encuentro más que un solo día por cuestión de protocolo sanitario y entró en calor demasiado tarde. El Río Breogán dominó el partido con claridad en los tres primeros cuartos, llegando al último con una ventaja de 25 puntos. El coraje de los valencianos, no obstante, les condujo a hacer un último cuarto histórico con 47 puntos en su cuenta, 11 puntos más que los convertidos en toda la primera parte.

Pese al esfuerzo, el equipo valenciano encajó una derrota que aprieta la lucha por las plazas que dan acceso, al final de la primera vuelta, a la Copa del Rey. Los gallegos, entrenador por el valenciano Paco Olmos, se meten en la lucha por una de las ocho primeras posiciones, e igualan las siete victorias de los 'taronja', aunque los de Peñarroya tienen pendiente un partido más que el resto de competidores por estar en la competición copera, que se jugará en Granada entre el 17 y 20 de febrero.

El 0-5 de salida daba muestras de la distinta intensidad con la que ambos equipos entraron en la pista. Los valencianos reaccionaron aferrándose a la muñeca de Klemen Prepelic, quien gracias a seis tiros libres, por faltas mientras amenazaba con el triple, y un triple entre medias, dejaba el marcador 11-19 pasado el ecuador del primer cuarto.

En solo cinco minutos la concentración defensiva del Breogán y la enorme calidad en ataque de Dzanan Musa habían disparado a los visitantes en el marcador. Los 12 puntos de toda clase del bosnio, apoyado con el acierto en la zona de Lukovic, estaban destrozando al Valencia Basket, que no despertó ni después del primer tiempo muerto que debió pedir Juan Maroto.

La debilidad de los locales se ejemplificaba en un solo dato, una única falta personal en los primeros diez minutos. La cometió Mike Tobey y apenas sirvió para el 2+1 de Mahalbasic (17-24, min. 7). Un mate de espaldas de Musa tras robo, una canasta de Martin Hermannsson y un triple de Kalinoski cerraron el cuarto (19-29).

La Fonteta se quedó fría. Demasiado. El segundo cuarto arrancó con una nueva pérdida, esta de Martin, que regalaba la enésima ocasión para anotar al equipo visitante con falta antideportiva incluida. Los lanzamientos de tres, primero de Jasiel Rivero, después de Van Rossom y más tarde de Dubljevic, seguirían siendo la única respuesta frente a una defensa, la de Breogán, mucho más aplicada. Un trabajo que dio su premio justo a los gallegos, que se distanciaron nuevamente gracias a otros dos balones robados finiquitados en la cesta y un triple extra de Bell-Haynes (27-39, min. 15).

Jaime Pradilla se peleaba para mantener al Valencia con vida, pero las pérdidas, once en la primera parte, fueron una losa tremenda. Los lucenses se marcharon al descanso con una renta de 14 puntos como consecuencia de una canasta debajo del aro del potente Sakho tras 'cazar' un rebote ofensivo (36-50, min. 20). Valencia Basket perdía en prácticamente todas las facetas del juego, entre ellas también la del rebote (12/20).

A la vuelta de los vestuarios la remontada ya se antojaba difícil, y se volvió una misión imposible al final del tercer cuarto. Musa se salió de nuevo, con otros diez puntos en su haber, entre una defensa local que pecó de inactividad. No había otro recurso que el triple. Así empezó a intentarlo 'Dubi'. Tras una canasta de tres del montenegrino, la desventaja continuaba en 14 puntos en el minuto 23 (44-58). El punto de inflexión no llegaba (por lo menos, no llegó a tiempo). Cuatro minutos más tarde, el bosnio Musa, que hace de todo y bien en el Breogán, ponía la diferencia por encima de los 20 (46-68, min. 27).

La remontada imposible fue posible

El Valencia BC comenzó el último asalto con 25 puntos por detrás, 28 después del triple inicial de Bell-Haynes. Todo parecía más que sentenciado, sin embargo, el conjunto 'taronja' despertó con diez minutos finales sensacionales. Los jugadores entrenados por Juan Maroto -segundo de Peñarroya- entraron por fin en calor aumentando un par de marchas en defensa y atacando con celeridad, lo que les valió para un parcial de 10-0 en poco más de tres minutos. De hecho, se extendió a un parcial de 20-0 que encendió a La Fonteta al verse solo a ocho con más de cinco minutos por jugarse (70-78) tras un triple de Xabier López-Arostegui.

El alero vasco, con 13 puntos en el cuarto, Prepelic y Hermannsson, con 15 cada uno, lideraron la increíble reacción del equipo, que sumó 47 puntos en la última escena del partido. Pese a todo, el Valencia BC nadó para morir ahogado en la orilla. Kalinosky desde el 6,75 devolvió a la vida al conjunto de Paco Olmos.

En los últimos instantes del partido, el coraje de los 'taronja', las malas decisiones de los gallegos y una antideportiva de Musa, que con 44 créditos rompió el récord de valoración de la temporada, apretaron el marcador. Ya sin tiempo, un lanzamiento de tres de Klemen Prepelic maquilló el resultado al máximo (97-98, min. 40).

Ahora en novena posición, el perder por la mínima puede acabar sirviendo para el 'basket average' en caso de empate a victorias en la jornada 17.

Ficha técnica:

97.- Valencia Basket (19+17+14+47): Van Rossom (6), Prepelic (24), Puerto (-), Labeyrie (2), Dubljevic (14) -cinco titular- Pradilla (10), López-Arostegui (17), Tobey (-) Jiménez (-), Hermannsson (19) y Rivero (5).

98.- Río Breogán (29+21+25+23): Bell-Haynes (17), Kalinoski (18), Musa (33), Lukovic (13), Mahalbasic (10) -cinco titular- Sakho (3), Quintela (3) y Cruz (1).

Árbitros: García González, Iyán González y Fabio Fernández. Eliminaron por faltas personales a Quintela (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón De la Fuente de San Luis ante 3.728 espectadores.