Había avisado del peligro del Polkowice pese a la victoria de la ida y el partido de este miércoles le dio la razón. Pero quizá por ello, Rubén Burgos valora aún más la clasificación del equipo, consciente del momento crítico que atravesaron a poco más de minuto y medio para el final, con 12 puntos de desventaja.

"Las jugadoras y el staff estamos contentos con el pase porque sabíamos que iba a ser complicado y que Polkowice, tal y como hizo en su eliminatoria anterior, ha hecho un muy buen partido en cancha rival sin ningún problema. Pongo en valor, y es algo que nos hace sufrir y que el aficionado lo habrá pasado mal, pero estos partidos también hay que ganarlos. Nosotras tenemos experiencia en eso, en ganar desde la defensa y lo hemos visto temporada atrás. Esta temporada quizás estamos teniendo algo más de acierto y de fluidez, nuestra anotación es más alta, pero me ha gustado que las jugadoras supieran sufrir y pelear hasta el último momento, supieran salir del banquillo en los últimos minutos para dar un plus atrás y para cerrar cada rebote y cada uno por uno. Saber que el aro estaba acerrado, había que cerrarlo para el rival un poco más".

"Me ha gustado que las jugadoras supieran sufrir y pelear hasta el último momento, supieran salir del banquillo en los últimos minutos para dar un plus atrás y cerrar cada rebote" Rubén Burgos - Entrenador del Valencia Basket

Respecto a la diferencia con el partido de ida, el técnico taronja destacó que " el guion ha sido bastante diferente al que vimos en Polkowice y el que podíamos esperar por estructura de equipo. Un equipo muy anotador, muy tirador de tres. Allí encajamos 50 puntos en la segunda parte porque nos meten 14 triples. Hoy esto sí que lo paramos, pero el rebote, que era una fortaleza nuestra y que hoy queríamos imponer y los puntos en la pintura han caído de su lado especialmente con Mavunga pero creo que ha desequilibrado mucho el juego de Wheeler en bloqueo directo. No hemos podido pararla. Creo que ha influido que ella haya estado fuera en los últimos minutos. Desde ahí, igual que no dominábamos el rebote, al final sí que han sido esencial los dos defensivos de Laura, algunos de Queralt en momentos puntuales nos han dado esos balones extra y ese oxígeno que necesitas un día en el que no estás muy acertada".

Una prueba de fuego superada que les debe valer para aprender, y más ahora cuando se puedan cruzar también con equipos eliminados de la Euroliga. "El equipo lo ha dado todo y hemos probado diferentes quintetos porque el partido lo demandaba y porque estamos en el momento de Eurocup máximo. Ahora solo quedaremos cuatro equipos de Eurocup más los cuatro equipos de Euroliga y hemos de saber que esta competición es así de dura”.