"Es difícil ahora hacer una valoración en caliente. En cinco minutos hicimos la heroica y al final malas decisiones nos condenan. Quiero felicitar al Murcia... y nosotros nos llevamos un palo". Estas fue la primera reacción del entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, en los micrófonos de #Vamos tras la derrota de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey de Granada contra el UCAM Murcia (83-86).

Posteriormente, Joan Peñarroya se extendió en la sala de prensa con el análisis de un partido en el que reconoció que su equipo completó "muchos minutos malos en un día en el que no tocaba". "Felicito al UCAM Murcia, para nosotros es un día complicado. Empezamos mal, con gran desacierto y eso nos hizo entrar en un estado anímico que no habíamos vivido esta temporada, un estado de decepción. Llegamos tarde en las situaciones defensivas y dejamos jugar a placer a Murcia. Tuvimos suerte de llegar al descanso con solo 19 puntos abajo. En el vestuario hablamos un poco, y en cinco minutos de mucho ritmo y de todo el acierto que no tuvimos en la primera parte nos metimos en el partido. Hubo varios momentos para romperlo, pero siempre nos pasó algo: una pérdida absurda, un tiro liberado fallado, errores en los tiros libres en momentos importantes... El final es un cara o cruz y nos tocó perder. Nos vamos de Granada con malas sensaciones por una primera parte que condicionó mucho el resto del partido", analizó con detenimiento el entrenador de Terrassa.

Cuestionado por la prensa por si se podía calificar la derrota sufrida contra el UCAM Murcia como un "fracaso", Peñarroya contestó con claridad: "Los periodistas podéis tildar el partido como os dé la gana. Nosotros veníamos con la ilusión de hacerlo muy bien, con la conciencia de que si jugábamos nuestro baloncesto podíamos llegar al último partido y ganar, pero no lo hemos hecho y nos vamos con malas sensaciones. Los adjetivos los ponéis vosotros. Para nosotros es un palo duro. Hemos hecho muchas cosas mal y no hemos merecido la victoria en muchos momentos".

Joan Peñarroya echó de menos la mejor versión de su equipo, que solo vio en los cinco primeros minutos del tercer cuarto, cuando el equipo remontó la desventaja de 19 puntos con un parcial en menos de cinco minutos de 21-0. "No diría que ese es nuestro equipo, aunque sí queremos que se asemeje mucho más a eso que a lo visto en los primeros 20 minutos".

Dimitrijevic y Rivero, nombres propios tras la derrota

En la recta final, el técnico decidió dar protagonismo en la posición de base tanto a Sam Van Rossom como a Martin Hermannsson en detrimento de Nenad Dimitrijevic. Pese al acierto del normacedonio, el entrenador admitió que quería más de él en labores defensivas. "Neno ha tenido momentos de brillantez en ataque, pero necesitábamos ser más sólidos atrás. Martin y Sam habían tenido un rendimiento excelente en el tercer cuarto y consideré que Neno estaba para entrar en rotación, ha sido una decisión táctica", argumentó Peñarroya que volvió a lamentarse de los errores en momentos en los que el Valencia Basket debió "coger más distancia en el marcador". "Fallamos tiros liberados, hubo pérdidas clave. Más allá del mérito de McFadden o Webb, nos despistamos y nos castigaron".

Otro de los nombres propios de los que habló Joan Peñarroya fue el de Jasiel Rivero, autor de 20 puntos. "Ha estado bien si miramos las estadísticas, pero hay situaciones en las que hay que estar. Atrás se ha despistado con Webb dos veces, una final, que deben evitarse en la alta competición. La energía de Jasiel nos da mucho, si bien no nos vamos a quedar con los números solo, sino con la exigencia que le tiene que llevar a ser un jugador de otro nivel que aún no es. Pero estamos contentos con su trabajo", agregó sobre el partido del ala-pívot cubano.

El técnico del Valencia BC, insistió en que no sabe "realmente" qué le ha pasado a su equipo. "Nos ha sorprendido a todos el inicio, que el desacierto nos llevara a defender tan blandos no es una explicación lógica. Hemos empezado muy mal, y con una mentalidad que no era la que necesitaba el partido de Copa en Granada". Peñarroya no quiso encontrar ninguna excusa: "Sí, es un torneo que gana uno. Hoy no tenemos que buscar excusas. Teníamos que ganar y jugar mejor sin quitar méritos al Murcia. Ya veremos cómo nos recuperamos, ahora se van 11 jugadores por todo el mundo -convocatoria de selecciones-. A ver cómo llegan de aquí a diez días".

"Vamos a intentar que esta derrota sirva con vistas al futuro, pero si me permites, ya tendremos tiempo de pensar en lo que viene. Seguro que el equipo no se va a desmoronar. Igual que cuando ganas y lo haces bien hay momentos de disfrute, hoy tenemos que tener la capacidad de digerir la derrota después de muchos minutos malos en un día en el que no tocaba", concluyó en la sala de prensa.

Sito Alonso llegó con el tiempo justo al partido tras dar negativo en los tests de Covid-19

Por su parte, el técnico del conjunto murciano, Sito Alonso, calificó el duelo de "partido incréible". "Nuestra salida en el tercer cuarto no podía ser peor, ni mejor la del Valencia Basket, que hizo un esfuerzo titánico por equilibrar el partido. Pero todavía nos tenían que ganar, es lo que hemos querido mostrar, que no estaba hecho", comentó.

Sito Alonso, emocionado por la victoria de los suyos, indicó en relación a su estado de salud que está "bien" después de haber superado la infección por Covid-19 en las últimas horas. De hecho, el entrenador de los murcianos llegó con el tiempo justo a Granada en coche después de haber salido a primera hora de la tarde tras dar negativo en los tests. "Bien, estoy bien. Iba mirando los niveles de oxígeno durante el partido y no he bajado de 98", añadió.