Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket masculino, en una rueda de prensa conjunto con Rubén Burgos, técnico del conjunto femenino del club, ha alertado de los "problemas" que tiene su equipo "para completar el 'roster'" con vistas al partido del domingo contra el Casademont Zaragoza. Sin Sam Van Rosson ni Nenad Dimitrijevic, que continuarán "semanas" de baja, podría unirse la ausencia de Martin Hermannsson. "A día de hoy, tampoco está Martin, que está con fiebre. Y Víctor Claver, en principio, mañana se podría incorporar con el equipo. Hoy ha hecho trabajo individual, pero difícilmente estará para jugar el domingo. Aparte de eso, más algún caso más que no impedirá que juegue".

El Valencia Basket se enfrentará el domingo, a las 17:00 h, al Casademont Zaragoza un rival "con necesidades en una semana extraña en la que ha cambiado de entrenador". Peñarroya mandó "un fuerte abrazado" al entrenador saliente, Jaume Ponsarnau, extaronja. "Nunca sabes cómo reaccionará un rival con nuevo técnico. Es un equipo con buenos jugadores al que los problemas de lesiones no le ha dejado coger el ritmo competitivo que todos pensábamos que iba a tener. Están en una zona de la tabla que no esperaban, y eso les convierte en un rival peligroso, ante los problemas que vamos a tener para completar el 'roster'. El Zaragoza cuenta con jugadores capaces de decidir partidos, nosotros intentaremos ser sólidos, el apoyo de La Fonteta sería importante para ganar", argumentó.

La principal dificultad para los 'taronja' se concentrará en la posición de base. "Nos tenemos que juntar y sumar todos. Es una posición complicada y entre todos vamos a intentar suplir las bajas. Por los bases empieza todo, el ataque, la defensa... Tendremos que encontrar soluciones, es lo que hay", se resignó Peñarroya, que maneja la variante de Xabi López-Arostegui en la posición de '1'.

En cuanto, a la recuperación de Van Rossom, que podría acortar la previsión inicial de dos meses a la que se refirió días atrás el propio entrenador, Peñarroya no ve "ningún motivo" para ser más optimista "por tal como va el año". "Sam va bien, es un trabajador, es un trabajador excelente, pero estamos hablando de que aún quedan semanas, si son cuatro o cinco, veremos... Si puede estar para el inicio de los 'playoff' de la EuroCup va a ser justísimo. Ojalá", añadió sobre la evolución del base belga.

Por último, el entrenador de Terrassa habló de la dificultad que supone "preparar a los jugadores" en situaciones de numerosas bajas en el equipo, algo que se ha repetido a lo largo de la temporada. "No se trata de que al entrenador le faltan jugadores o que el entrenador pierda a un número de jugadores, afecta al equipo entero, no al técnico simplemente. En el deporte profesional todos aprendemos de todas las cosas que nos pasan. Hay que prepararlos a todos para que se sobrepongan. No estoy aquí para aprender, estamos para rendir. Me da igual si como entrenador voy a aprender mucho o poco de una temporada como la actual, lo que quiero es tener al equipo listo para rendir y sacar resultados en un club como el Valencia Basket", concluyó.

Joan Peñarroya compareció en la sala de prensa junto a Rubén Burgos, ya que el próximo 20 de marzo se vivirá un superdomingo en la Fonteta. Los dos equipos jugarán por la tarde como locales. Primero, los chicos contra el Zaragoza y, posteriormente, a partir de las 20:30 h, las chicas frente al Umana Reyer Venezia en la vuelta de los cuartos de final de la EuroCup Women.