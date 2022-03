El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos analizó así la derrota ante el Reger Venezia: "Estamos decepcionadas, teníamos una gran oportunidad en casa, veníamos de conseguir cuatro puntos en una cancha complicada. Ellas han empezado con un acierto muy alto, muy enchufadas y confiadas. Nuestro segundo cuarto ha sido bueno, hemos abierto espacios y por momentos, hemos tenido mucha fluidez pero ha habido demasiados errores puntuales propios en pérdidas de balón, rebote ofensivo, sus puntos han venido de errores nuestros además de su alto porcentaje de triples", analizó Burgos.

El entrenador taronja destacó la capacidad de reacción de su equipo en determinados momentos, aunque no fue suficiente: "El equipo ha vuelto desde el esfuerzo y la mentalidad pero nuestro acierto no estaba siendo habitual, hemos tenido opciones más por deseo y por buenas defensas. Al final las individualidades nos han superado, sobre todo Anderson ha dominado el juego y ha sido determinante en la parte final".

Burgos destacó que al equipo le faltó ambición para superar los obstáculos: " Nos queda sumar todas un poco más, cuando un grupo está tocado tenemos que unirnos", y apeló a la unión de la plantilla para afrontar la Copa de la Reina: "tenemos que pensar ya en Zaragoza. Hay que sobreponerse, hoy ha sido un golpe porque queríamos brindarle el triunfo a la afición que ha vivido un día muy largo en la Fonteta con dos partidos".

Sin excusas por las bajas

Sobre las bajas que han condicionado el rendimiento, Burgos no busca escusas: "La plantilla es la que es, es nuestra realidad, independientemente de la situación de la plantilla, aún estando todas bien, lo habríamos tenido difícil, En la Eurocup hay mucho nivel, todos los equipos que quedan son muy duros. En la Final Four están los que más se lo han merecido. No hemos tenido a toda la plantilla al completo pero ahora no hay que lamentarse".

Del estado físico de Ángela Salvadores, comentó: "Parece una dolencia muscular en el cuádriceps, ha tenido un pinchazo muscular. Esperemos que no tenga nada porque si no, será complicado que llegue bien a la Copa".

Sobre si la ansiedad había sido una losa para el equipo ante el Venezia, comentó: "La palabra 'ansiedad' ha aparecido pero el equipo era muy consciente de que teníamos un margen de 4 puntos. Es cierto que nos hemos precipitado, ha faltado buscar mejores opciones. Tenemos que analizar por qué se ha visto estas situaciones de errores en ataque. El partido se ha decidido por detalles. No hemos hecho bien todo lo que dependía de nosotras. La toma de decisiones sobre qué tiro teníamos que hacer".

Sobre el hecho de no poder revalidar el título conquistado el año pasado, Burgos comentó: "sabíamos que repetir lo del año pasado iba a ser muy difícil. Siempre intentamos superarnos pero no siempre se puede lograr".

Marie Gülich

Marie Gülich se mostró muy "decepcionada" tras la derrota y la eliminación de la Eurocup. "Ha sido un buen partido, hemos sido competitivas, hemos luchado hasta el final, merecíamos ganar por todo lo que hemos luchado esta temporada pero no ha podido ser. Nos ha faltado concentración en los minutos finales", destacó la pívot taronja para quien la derrota ante el Reyer Venezia debe servir de toque de atención de cara a la Copa de la Reina: "Perder estos partidos es un golpe de realidar, te demuestra lo que tienes que corregir, la Copa va a ser dura, tenemos que estar concentradas y corregir esos errores que hemos cometido hoy. A partir del lunes comenzaremos a preparar el partido de cuartos ante el Zaragoza". Sobre su actuación personal comentó, pese a que fue una de las mejores del partido que "aún tengo que mejorar más para ayudar al equipo".

Andrea Mazzon, entrenador del Reger Venezia se mostró muy "contento por la gente del club, por el propietario que ha invertido mucho y que merecía este éxito". El entrenador destacó que tenía "buenas sensaciones" cuando viajó a València aunque eso "no sirve de nada si las jugadores no lo plasman en la cancha".