El Valencia Basket visitará por primera vez en su historial continental la pista del Frutti Extra Bursaspor (miércoles 23, 18:00h, DAZN/Movistar dial 59) en un encuentro de la jornada 16 de la 7DAYS EuroCup. Un rival que, según Joan Peñarroya, "está en su mejor momento de la temporada, que está jugando verdaderamente bien en casa, ganando sus partidos con solvencia y que en el grupo de EuroCup se ha metido en la pelea ya no solo por clasificarse si no por tener una buena posición. Dependen absolutamente de ellos".

A ello, añade Peñarroya que "tienen jugadores muy enchufados. Se les fue Freeman que era su mejor jugador, pero el equipo no acababa de funcionar. Y desde entonces ha habido jugadores que han dado un salto muy grande en sus prestaciones. Andrews me atrevería a decir que es el jugador más en forma de la competición. Era extraño a principio de temporada que no fuera un jugador destacado cuando en las últimas temporadas era la referencia y la estrella de ese equipo. Y ahora con la incorporación de Holland juegan con un número reducido de jugadores, siete u ocho jugadores en la rotación, pero sintiéndose todos muy importantes, estando todos en el mejor momento de la temporada".

Presión ambiental

Además, el técnico tiene claro que el Tofas Spor Salonu es uno de los pabellones más complicados de la competición. "Jugamos en un campo muy caliente, que aprieta mucho, como hemos visto en los últimos partidos que han jugado. Un rival que seguro que va a ser muy complicado para el partido del miércoles".