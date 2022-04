El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, analizó la victoria de las suyas frente al Kutxabank Araski. Para el exjugador 'taronja', la clave estuvo en la reacción del segundo cuarto. "A partir del segundo cuarto, hemos visto al equipo que estamos acostumbrados a ver. Hemos sido agresivas en defensa. Eso nos ha dado confianza en el ataque por jugar bien en los primeros segundos en transición, pero para eso tienes que rebotear, recuperar balones y no sacar siempre de fondo como estábamos haciendo en la primera parte, porque recibíamos canastas de alto porcentaje", argumentó.

"Sabíamos que el Araski venía sin jugarse nada y nuestro objetivo inicial de partido era evitar acciones cómodas, que el rival no encontrara un partido cómodo, para ver si así se bajaba de él. Pero lo estábamos haciendo al revés. Estábamos permitiendo penetraciones, puertas atrás, no defendíamos colectivamente desde el lado débil… Lo hemos corregido y de ahí hemos bajado su anotación a partir del segundo cuarto", reiteró Burgos, quien quiso "poner en valor el ataque". "Hemos vuelto a dar 20 asistencias, ahí somos uno de los equipos que más asistencias consigue por partido. Tal vez, en el tiro de dos todavía necesitamos recuperar confianzas de algunas jugadoras vuelvan a sus números habituales, pero hoy sí que hemos encontrado tiros abiertos y ha sido lo que ha decantado la balanza".

Rubén Burgos dijo estar "contento con la victoria, con recuperar lo que queremos ser y por la segunda plaza". "Creo que no es sencillo, hay que ponerlo en valor en una temporada muy dura. Esta carga la llevamos todos los equipos. Vamos sumando jugadoras, como hoy la gran alegría de la vuelta de Raquel (Carrera), que demasiado valiente la hemos visto en el campo. Como jugadora comprometida ha ido a todo y es una señal de que no recuerda nada de su lesión. Esa es la mejor noticia de hoy. A recuperarnos, poner en valor la segunda plaza, pero no sirve de nada, hay que ratificarlo en el 'playoff'", terminó.

Raquel Carrera: "Tenemos ganas de 'playoff', vamos a por todas"

Por otro lado, Raquel Carrera, la gran protagonista de la noche tras volver a jugar después de cinco meses de lesión, opinó: "Este era un partido complicado después de la derrota en Tenerife. Veníamos de un partido allí donde tuvimos bajas, que se notaba la falta. Luego esta semana el equipo ha trabajado como nunca y se ha notado en este partido que tenemos ganas del 'playoff' y que vamos a por todas".

En relación con el apartado de bajas, si bien Carrera regresó al 'roster', Trahan-Davis no pudo participar finalmente ante el Kutxabank Araski por unas molestias en la rodilla.